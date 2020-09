»Velký« malý muž a cesta na Tchaj-wan

»Miloš Vystrčil své americké růžky vystrčil«, došlo na můj email. Kdo byl autorem této lidové tvořivosti, nevím. Stejně šlo o přeposlání emailu někoho před ním. Autorovi šlo jistě o slovo americké, víc dodávat nemusel. V tom slovu bylo obsaženo všechno.

Nedivím se však autorovi, že o smyslu návštěvy na Tchaj-wanu přemýšlí. Sám předseda Senátu, letní senátní král, občanům Česka ještě před odjezdem na ostrov svou cestu přesně vysvětlil. Řekl mimo jiné, že »do České republiky se vrací (tedy touto jeho cestou) hodnotový střet, který jsme v roce 1990 statečně vybojovali« a že za jeho rozhodnutím je suverenita, vláda práva a demokracie, a nikoli něco, co nazval »počítáním grošů«.

»Velký« malý muž si v té chvíli jistě připadal jako nejvýznamnější postava na světě, a to hned po prezidentu Trumpovi. To bylo ještě před cestou. Na ní nám své geniální myšlenky při různých příležitostech zopakoval. Měl, podle sebe, být skutečně na co pyšný. Vždyť přece dostal nejvyšší tchajwanský řád a doma zatím mezi Čínou a Českem kvůli němu začala slovní válka. Komu se poštěstí se dostat přes noc tak rychle na televizní obrazovky velké části světa? Z potomka výrobců hasičských stříkaček a profesora matematiky a fyziky se stal druhým mužem v republice. Náhoda tomu chtěla. Tedy smrt. Jiného. Té také náležitě využil. Dnes totiž může světu sdělit, jaké hlubokomyslné myšlenky může mít právě profesor matematiky a fyziky.

Ale jak je to s těmi myšlenkami? Jeho cesta, tak jsme to měli pochopit, vrací do Česka »vítězné hodnoty«? Nyní jsme ty hodnoty opustili? Co tedy opravdu nám přinesla »pravda a láska«? Úkol znovu pozvednout »devastovanou zemi«, kde i důchodci se budou mít skvěle, pracujícím ČKD a dalších fabrik známých ve světě dát naději na vyšší platy a větší uznání jejich práce, konečně nebýt členy žádného vojenského spolku a odvrhnout se od bydlení v »králíkárnách«. Zároveň se omluvit sudetským Němcům, novým přátelům za hranicemi, dát možnost podnikat schopným a chytrým, protože stát je špatný hospodář, a také vraždy á la Mašíni, tedy uznání »boje za svobodu« a hodnotit to jako třetí odboj. To bylo tehdy.

Za uplynulých třicet let se odkaz Václava Havla, jenž mnohé z toho nasliboval, naplnil. Jenže poněkud jinak. Snad jen to, že Mašíni se svými činy dostali až k nebeské báni, a fabriky, pokud ještě existují, jsou v rukou podivných jedinců, kteří byli nejblíže u toho, »když se zhaslo«, či cizích koncernů, které rychle za Klausem devastovanou měnu skoupili leccos, se naplnilo. A u všeho, i když ne v tak vysoké funkci, byl i náš »Velký« malý muž, který dnes mluví o suverenitě, vládě práva a demokracie a o tom, že to je víc »než počítání grošů«. Suverenita! Myslí se jí naše role v EU po Lisabonské smlouvě či naprostá závislost na Spojených státech a chování těch, jako je on, podle toho, co ve Washingtonu mají právě na dirigentském pultíku? Je skutečnou demokracií, když hlavní média jsou v rukou mocných anebo jim sloužících a denně zpracovávají posluchače, čtenáře, diváky lžemi a polopravdami, a to od těch nejmenších, kteří se teprve rozkoukávají po světě? Život není matematická rovnice, to zřejmě Miloš Vystrčil ještě nepochopil, anebo pochopil až příliš.

A onen »groš«, za nějž nelze prodat ideály 17. listopadu? Byly vůbec v té době nějaké ideály, anebo šlo jen o majetkový převrat, jemuž asistovalo tehdejší vedení Sovětského svazu ruku v ruce s »demozápadem«? Lidem se chtělo mít lépe a zdálo se jim, že v mnohém zaostáváme za západním světem, chtěli odstranit strnulost a zbytečné bariéry. Kdyby tehdy někdo řekl, že jde o likvidaci socialismu, naprostou podřízenost kapitalistickému Západu, žádnými klíči by se na Václavském necinkalo. To jistě matematik a fyzik Vystrčil ví.

Jeho cesta může znamenat, že některé ekonomické vazby budou narušeny. Nebudou pak ty »groše«, které se mění za výrobky vyráběné našimi pracujícími, Čechy a dalšími obyvateli Česka. Když však nebude práce, a nebudou ani »groše«, nebude za co nakupovat a naplňovat onu vizi, která se údajně měla uskutečňovat po pádu socialismu. Frázemi se nikdo nenají.

Chápu ovšem pana Vystrčila. Jeho se to netýká, jako se to netýkalo jeho dědečka za předmnichovské republiky, ani akcionáře ze Škodovky či textilního krále Bartoně anebo velkostatkářské rodiny Lichtensteinů. Jenže se, v tom se »Velký« malý muž mýlí, to týká druhých, těch, kteří vyrábějí, aby groše mohly padnout i do jeho klína ve formě platu za předsednictví v Senátu.

Zbývá se však přece jen zeptat: V čím zájmu tak pan Vystrčil tedy mluví? Odpověď je jednoduchá: přečtěte si vystoupení pana Pompea »na půdě« Senátu.

Jaroslav KOJZAR