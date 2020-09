Ilustrační FOTO - Pixabay

Quinceaňera. Latinskoamerické »patnáctky« lkají

Epidemie COVID-19 zmařila sny milionů latinskoamerických adolescentek, které se chystaly na slavnostní oslavy svých patnáctin (quinceaňera), na které se připravují měsíce a někdy i roky. Tato tradice vstupu do věku dospělosti je v regionu hluboce zakořeněna, píše agentura AFP.

V době, kdy pandemie v Latinské Americe zdaleka neslábne, nemohou dívky doufat, že oslavu patnáctin uspořádají dříve než v příštím roce. Při této netrpělivě a toužebně očekávané chvíli, která se slaví v rámci celé rodiny a se skutečně velkou pompou, jsou na jeden večer opravdovými královnami slavnosti. V Latinské Americe bylo koronavirem nakaženo nejméně šest milionů osob a 242 000 jich zemřelo i přes různá restriktivní opatření, zahrnující zrušení veřejných i rodinných shromáždění.

Jen několik hodin…

Pro mnoho méně šťastných dívek musely být oslavy zrušeny jen několik dní či jen pouhých několik hodin před tak toužebně očekávaným svátkem. »Přišlo to jen den před oslavou. Naštěstí jsem byla na koleji a byli tam přátelé, kteří mě podpořili a utěšili,« říká Argentinka Mia Minutillová a pečlivě balí mušelínové šaty zdobené krajkou, které měla mít ten den na sobě. Je přesvědčená, že je jednou obleče, protože oslava byla odložena na 20. březen 2021. Je si však také vědoma toho, že to je jenom plán, protože kolem pořádání slavností nyní panuje naprostá nejistota. »Nestalo se to jen Mie či její přítelkyni, stalo se to všem, všem patnáctiletým dívkám,« konstatuje její matka Veronica Riverová. Věří, že bude-li objevena vakcína nebo budou-li lidé nadále respektovat doporučení, mohla by se oslava nakonec konat.

Původ oslav v Evropě

Původ oslav patnáctin pochází z doby plesů, které pořádala evropská aristokracie a na nichž byly uváděny do společnosti dívky, jež byly od té chvíle považovány za vhodné pro uzavření sňatku. Tradice, exportovaná do Latinské Ameriky, si získala lidové vrstvy. Rodiny investují do organizace oslav mnoho energie a spoustu peněz. Rodiče na ně šetří několik let a vůbec neváhají zadlužit se. Valeria Halit Carrenová se svěřuje, že zrušení oslavy jejích patnáctin u ní vyvolalo pocity hořkosti a smutku. »Myslela jsem, že rok 2020 bude mým rokem, že budu moci oslavit patnáctiny, že to bude velká sláva,« uvádí mladá Panamka. Její matka vypráví, jak dcera celé dny a noci proplakala. Rodina si je vědoma toho, že do konce letošního roku nebude moci uvítat plánovaných 170 hostů, a s nadějí sází na rok 2021. Na den D se spokojila s tím, že uspořádala setkání prostřednictvím videokonference, kde Valeria a její otec tančili tradiční waltz v domácím oblečení.

Vzdychání nad parádou

»Je mi smutno. Někdy mám obavy, protože si říkám, jestli se mi nepoškodí a nezmuchlají,« říká Mexičanka Erendira Sánchezová a prohlíží si své purpurové šaty zdobené vyšívanými květy. Její otec ujišťuje, že rodina je bez ohledu na škody způsobené zrušením původní oslavy připravena k dalším výdajům na uspořádání nové v příštím roce. Chce splnit sen své dcery i přesto, že je ekonomická situace neutěšená. »Nová generace žije v nejistotě a kvůli pandemii prožívá těžké chvíle,« dodává její matka.

Možná proto jsou Sidneidy Urayová a její nevlastní sestra Yekalin Gonzálezová dojaté, když vyprávějí o malé oslavě svých patnáctin, která se nedávno konala ve venezuelské metropoli Caracasu, kde pandemii koronaviru doprovází hluboká hospodářská krize. »Byl to neuvěřitelný svátek. I když to nebylo takové, jak bychom doufaly, bylo to něco nezapomenutelného,« říká nadšeně Sidneidy. Při té příležitosti se oblékla do šatů, které měla na sobě před dvaceti lety při své oslavě patnáctin její matka.

(ava, čtk)