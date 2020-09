Netleskejte! Braňte se!

A opět tu a tam pobíhám po bytě a tleskám. Ne snad radostí nad přicházejícím podzimem, který mimochodem mám rád pro jeho barevnou pestrost, ale zase honím moly. Ty malé, šatní, těžko polapit, více úspěchu mám s moly z potravin. Letos na přelomu srpna a září se zase objevili. U nás, ale i u řady známých. Naše chyba. A také našich sousedů bydlících nad a pod námi.

Babičky věděly, jak na ně. Ano, prevencí! Špatná a nepravidelná očista spíže se nám v nedobrém vrátila… A to přesto, že všechny sypké potraviny máme uzavřené v dózách, právě nakoupenou mouku, cukr, krupičku i luštěniny pečlivě uzavíráme v neporušených mikroténových sáčcích, čokoládové výrobky včetně sušenek ukládáme v chladničce, pokud je místo. Jen ta pravidelná očista spíže (ne za roky, ale alespoň jednou za rok!) a jejího okolí od prachu chybí. Až se stydím! Protože babským radám (až na výjimky) věřím!

Moli se bojí světla, mají rádi vlhko, nesnášejí velký chlad ani velké teplo, pokojová teplota je pro ně ideální. Pokud jste na ně doma ještě nikdy nenarazili, můžete si gratulovat. Ať šatní (menší) nebo potravinoví (větší) dokážou nadělat pořádnou paseku. Zbavit se molů není jednoduché, ale jde to.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Jestliže malý motýlek poletuje v blízkosti šatníku, je skoro jisté, že si jeho larvy vzaly do parády oblečení z přírodních materiálů (vlna, bavlna, kůže či kožešina). Nepohrdnou ani přikrývkami, dekami či vlněnými koberci. Nejlépe se jim daří v tmavých koutech skříní za minimálního přístupu světla a čerstvého vzduchu. Babičky to věděly, a proto občas šaty a jiné textilie důkladně vyklepaly nebo vykartáčovaly, ty, které se mohou prát, vypraly.

Babičky ne náhodou prokládaly čisté vyžehlené prádlo rozbalenými kostkami mýdla. S odstupem času jsem zjistil, že moli nesnášejí mýdlo. Proto je některé babičky dokonce strouhaly a dávaly do sáčků, které zavěšovaly ve skříních.

Osvědčily se jim i suché chmelové větvičky zavěšené ve skříních, podobně i snítky levandule. Ani ty nepustí moly do skříní. Do skříní zavěšovaly též sáčky s aromatickými bylinkami. Se skořicí, hřebíčkem či rozmarýnem.

Pomohou také tablety proti molům, lapače, háčky k zavěšení do skříně. A například gelové sáčky, které hubí současně i roztoče. Sprej funguje na hubení dospělých šatních molů, ale i jejich larev. Ale to jsme se dostali už k chemickým prostředkům, kterých je na trhu snad až přemíra. Než je koupíte, čtěte pozorně informace o jejich použití. Nejsou levné a o tom, jak je používat, prodavači moc nevědí.

Naše babičky používaly k »zajištění« oděvů a dlouhodobě uložených textilií kuličky, které obsahovaly naftalín. Jeho zápach byl nepříjemný. Dnes se místo naftalínu používá p-dichlorbenzen. Hodí se však spíše do velkých skladů uloženého šatstva. V našich skříních stačí již výše zmíněné aromatické bylinky a pečlivá údržba skříní.

Na rozdíl od babiček můžete k ukládání nepoužívaných šatů, dek, ložního prádla a jiných textilií využít vakuových pytlů, z nichž vysajete vysavačem vzduch a pak je uložíte. Dobré řešení například pro majitele chat a chalup.

S potravinovým molem se setkal snad každý. »Hospodaří« zejména v mouce, strouhance, vločkách, luštěninách, rozinkách a v dalších sypkých potravinách, ale nepohrdnou ani cukrem, piškoty, sušenkami, čokoládou, kořením, luštěninami či ořechy. Jeho housenky najdete zakuklené v rozích skříněk a stěn spíže. Nejlepší zbraní proti nim je samozřejmě prevence, do které spadá pravidelná kontrola zásob a poctivý úklid spíže. Potraviny skladujte ve skleněných či dobře uzavíratelných plastových dózách. Užitečné je například mouku poté, co jste ji donesli z obchodu, prosít, než ji přesypete a bezpečně uložíte. Tak to dělaly babičky a vyplatilo se jim to. Babičky k sypkým potravinám přidávaly pár kuliček černého pepře či několik bobkových listů…

V popelnici by měly bez milosti skončit všechny potraviny v otevřených obalech. Zbavte se těch, kde odhalíte, byť nepatrný náznak molí přítomnosti, třeba jemnou pavučinku či nenápadný zámotek. Poté celou spíž i dózy důkladně vyčistěte.

Následovat by měly prostředky proti molům, které pořídíte v drogerii. Jedná se vlastně o jakési »mololapky«. Dejte přednost těm na bázi feromonů, chemickým lapačům se kvůli možnému kontaktu s potravinami raději vyhněte. Lapač do skříní, komor, spíží a jiných prostor obsahuje samečkům molů zcela neodolatelnou vábící látku, kterou jsou feromony (látky vytvářené organismem, které hraji roli v komunikaci mezi jedinci stejného druhu). Když se moli přiblíží, chytnou se na lepkavou část lapače a jejich pouť po našich šatnících a potravinách končí. Rozhodnutí je na vás… Ale pokud věříte babičkám, zkuste jako ony dát do prodyšných sáčků sušenou citronovou kůru, hrubě mletý černý pepř a hřebíček. Podle jejich zkušeností se s moly nepotkáte.

Malí šediví či béžoví motýlci poletující po bytě vypadají neškodně. Ale rozhodně neškodní nejsou. Nestačí je honit po bytě plácačkami na mouchy a »plácat« dlaněmi o sebe při jejich objevení. Jak již řečeno – vsaďte na babské rady, totiž na prevenci, protože babičky byly a jsou moudré!

(jan)