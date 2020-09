Ilustrační FOTO - Pixabay

Restaurace utrpí omezením provozu i prací z domu

Omezení provozu v nočních hodinách kvůli zhoršené epidemiologické situaci je pro stravovací zařízení problém. Nejvíce utrpí bary, které nebudou moci být prakticky v provozu a už nyní dlouhodobě strádají. V hlavním městě navíc mnoho firem znovu přechází na práci z domu, restaurace tak nemají příjem z obědů. Ještě větší komplikace by nastala, kdyby Německo vyhodnotilo Českou republiku jako rizikovou zemi a tamní turisté by do Česka nesměli přijíždět. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

V hlavním městě budou muset od středy 9. září provozovny stravovacích služeb mezi půlnocí a 06:00 zůstat zavřené, oznámila ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví hygienické stanice hlavního města Zdeňka Shumová. Praha na tzv. semaforu okresů z hlediska počtu nakažených covidem-19 zůstává nadále v oranžové barvě.

Restaurace v Praze jsou nyní podle Stárka zhruba na polovině tržeb. Opravdu vážná situace by nastala, pokud by se některé další státy zachovaly stejně jako Maďarsko, které dočasně zavřelo hranice. "Problém by to byl hlavně v případě Německa, které je pro nás z hlediska příjezdů klíčové. Potíže by neměly jen restaurace, ale také hotely," řekl Stárek.

S pražským magistrátem se dříve podle Stárka podařily vyjednat bezplatné zábory pro zahrádky. Asociace chce vyzvat magistrát, aby byly prodlouženy. Jednat by se mělo také o úpravě výše nájmu, která je pro mnoho podniků za současné situace těžko únosná. Úspěšná je kampaň s názvem V Praze jako doma, primárně zaměřená na podporu ubytovacích zařízení. "Lidé, kteří do Prahy přijedou, samozřejmě využívají i stravovacích služeb," podotkl Stárek. Také její prodloužení chce asociace s vedením města řešit.

Kromě plánovaného zkrácení provozu stravovací zařízení nyní fungují po uvolnění bez větších omezení, nejsou v nich vyžadovány roušky. V podnicích musí být k dispozici dezinfekce pro hosty, platí přísná hygienická a bezpečnostní opatření.

(čtk)