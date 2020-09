Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Ondráčkem, poslancem a stínovým ministrem vnitra KSČM

Nepodceňovat ani malé zhoršení zdravotního stavu a nemyslet si, že »mě se to přeci netýká«

Byl jste za KSČM členem Ústředního krizového štábu. Co tento štáb měl na starosti?

Jednoduše lze říci, že vše, co souviselo se stavem nouze. Od nákupu a distribuce ochranných pracovních pomůcek, přes hodnocení efektivnosti vládních nařízení a opatření až k řešení jednotlivých problémů, které se vyskytovaly celoplošně nebo jen lokálně. Dalo by se říci více hlav, více rozumu.

Kdo byli jeho členové?

Zástupci jednotlivých ministerstev, složek Integrovaného záchranného systému, armády, asociace krajů a dodatečně i pěti politiků opozičních stran. Jedním z nich jsem byl i já.

Proč vlastně skončila činnost tohoto štábu?

Protože byl ukončen stav nouze.

Pamatuji, jak pan Roman Šmucler, kterého kdosi do štábu také delegoval, komentoval jednotlivá rozhodnutí v České televizi a ne vždy se ztotožňoval se stanoviskem vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Nikoho jiného divákům televize s jeho názory nepředstavila. Byl skutečně tak výraznou osobou tohoto štábu, anebo šlo o další z tlaků ČT?

Pana Dr. Šmuclera delegovala, myslím, TOP 09. A jak sami víme, a máme to možnost vidět snad každý den, tak představitelé TOP 09 mají do veřejnoprávní televize dveře vždy dokořán otevřeny. Což se nedá říci o KSČM, kde jsou naopak nejen zavřeny, ale snad i uzamčeny. I když určité výjimky se samozřejmě najdou. Konkrétně já jsem na tzv. pomyslném indexu jako persona non grata. To, co mediálně ventiloval pan Dr. Šmucler, často neodpovídalo skutečnému projednávání anebo nebylo úplné. Zda záměrně, či nedbalostí, to však nevím. I já jsem jeho podivná vyjádření tu a tam komentoval na jednom ze svých sociálních profilů.

Co nahradilo tento štáb - protože koronavirus tady s námi stále je a bude třeba konsenzu všech, aby opatření proti němu byla účinná?

Náhrada žádná není. O této problematice dnes zase rozhoduje pouze vláda nebo jednotlivá ministerstva.

Myslíte, že je stát připraven na další kolo pandemie?

Stát tvrdí, že ano, že máme zásobu ochranných pomůcek na více jak měsíc. To sice nerozporuji, ale nemyslím si, že jsme připraveni operativně reagovat na případný příchod druhé vlny. Pak nastane chaos, který byl na začátku pandemie. I z tohoto důvodu jsem nejdříve na půdě Poslanecké sněmovny žádal o zařazení bodu o tomto problému, když jsem ale opakovaně neuspěl, předložil jsem novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která by umožnila Správě státních hmotných rezerv nakupovat mimo podmínky zadávacího řízení. Na projednání dosud nedošlo z důvodu tzv. parlamentních prázdnin.

Nepodléhá Babišova vláda příliš tlakům podnikatelů a některých lobbistických skupin?

Nevím, co přesně máte na mysli. Pro někoho to ale tak vypadat samozřejmě může. U této vlády je jeden významný obecný problém. Vše řeší za minutu dvanáct nebo podle toho, co jí nakukají PR poradci pana premiéra. Ti však této problematice rozumí asi jako koza petrželi. Podle toho to také vypadá. Jeden den oznámí nová opatření, aby druhý den vše bylo zase úplně jinak. Ani se nedivím odborníkům epidemiologům, že raději rezignovali. Já bych na to nervy také neměl.

S čím, podle vás, musí občané v budoucnosti, ať krátké nebo delší, počítat?

To ukáží první 3-4 týdny nového školního roku a pak podzimní příchod tradičních chřipkových nemocí. Umím si představit ty nejčernější scénáře až po ty růžové. Uvidíme, jak na ně bude vláda reagovat a zda se už něco naučila.

Necítíte v některých tlacích především mladších generací určitý problém, který může přerůst v generační napětí?

To přeci není nic nového. Mladá generace se obecně vždy méně ráda podvoluje novým nařízením, a o to více, pokud ji nějakým způsobem omezují. Až to přijde, tak svoji úlohu zase sehrají PR poradci. Pan premiér a jeho vláda se chce totiž líbit úplně všem, ale to možné prostě není. Zvítězit by měla fakta a ratio, ale…

Určitě se dočkáme dalších vládních kotrmelců a kvičení pravicové opozice, že vše je špatné a jak oni by to dělali lépe. O tom jsem přesvědčen.

Jak, podle vás, by se lidé za této situace měli chovat?

Především odpovědně. Sledovat informace o vývoji u nás, ale i v zahraničí. Nepodceňovat ani malé zhoršení zdravotního stavu a nemyslet si, že »mě se to přeci netýká«. Na druhou stranu ale ani nebláznit a ve strachu »co kdyby« ukončit veškerý společenský život a zakuklit se někde doma nebo na chalupě. Prostě používat rozum.

Jaroslav KOJZAR