Chceme žít jako lidé - v míru a pokoji

Člověče, vyslovíš-li myšlenku k tomu, co se v poslední době děje, že se snad »svět zbláznil«, dostáváš se okamžitě do nebezpečí, že na tebe budou uvaleny sankce a postihy. Tak co ti zbývá? Zalézt a mlčet?

Nebo sklopit hlavu a nechat se ze všech stran manipulovat a urážet? Tak to snad ne! Když se zamyslím z pohledu normálního smrtelníka nad chováním řady nejen světových, ale i našich českých politiků, je mi z toho nanic. Kde se bere v lidech tolik nevraživosti, hulvátství a ponižování prostých lidí těmi »vyvolenými«? Jak je možné, že se lidé neponaučili z předchozích období našeho lidského žití, kdy byli vystaveni obavám z toho, co je čeká v budoucnosti?

Jenom namátkou. Patřím do generace, která prožila druhou polovinu třicátých let minulého století, takže jsem jako mladý člověk zažil likvidaci československé státnosti, když jsme se stali Böhmen und Mähren, a zažil jsem i šťastné chvíle, kdy tato zrůdnost byla zásluhou spojeneckých armád poražena, a my jsme se mohli nadýchnout štěstím osvobození. Moc dobře si vzpomínám na to, jak nadšeně jsme vítali naše osvoboditele, v mém případě to byli vojáci Rudé armády, stejně tak nadšeně vítali v jihozápadní části naší vlasti vojáky Spojenců protihitlerovské koalice, kterými byli američtí vojáci. Vzpomínám na to, když mě otec poprvé vzal v dubnu 1946 s sebou do Lidic, aby mi ukázal, jaký byl nacismus. A léta běžela dál. Protože pocházím z rodiny, kde nás bylo deset dětí, z nichž sedm se narodilo postupně do května 1945, další tři po skončení války, zažili jsme si »své«. Nebudu rozvádět dále naše životopisy, protože jsme brali život takový, jak nám ho přinášela doba.

Ale malou poznámku si neodpustím. Náš otec byl ročník 1892, a jak je historicky známo, byl povolán na frontu první světové války. Jeho válečná cesta vedla do 28. pěšího pluku a nakonec do zajetí na Sibiři do Išimi. Zažil »transsibiřskou anabázi«, štěstí mu přálo, že zůstal naživu a mohl se do své rodné vlasti vrátit na podzim roku 1920, kdy už byla uznána Československá republika. Bohužel jeho životní cesta skončila o Vánocích roku 1959, takže nám nemohl sdělit vše, co bychom potřebovali nejen my vědět a znát. Vždycky mně osobně připomínal, že musíme být vděčni Rudé armádě, která - jak on říkal, spolu se svobodovci osvobodila podstatnou část naší republiky, a připomínal: »Važte si toho, co máte, a dělejte pro svoji zemi a rodinu jen to nejlepší!«

A následovala léta, kdy na všechno zbyla jen maminka a my starší jsme pomáhali vypravit do života mladší sourozence.

A čeho jsme se dočkali? Jako dospělí jsme pracovali ve prospěch naší vlasti a samozřejmě i svých rodin. Tak to běželo až do roku 1990, kdy se chopili moci lidé, kteří se začali prohlašovat za nejmoudřejší. Pokrytci začali devastovat naši zemi, pro kterou jsme my jako mladí vydávali své síly. Do mocenského aparátu se dostali především lidé, kteří se holedbali tím, že jedině oni mají právo vést společnost k »blahobytu«. Neštítili se však toho, aby se postupně zapojili po bok těch, kteří neunesli fakt, že naše země patřila vždy k velké slovanské rodině a začali směrovat naši zemi na vytoužený Západ.

Postupně jsme se dostali do dnešní doby, kdy člověk neví, co ho čeká druhý den, kdy se probudí některý z osvícených a přinese prostřednictvím jemu nakloněných sdělovacích prostředků svá moudra, která pronáší jako vůdčí ideje současnosti. Vedle toho neopomene zhanobit vše, co pro naši zemi vykonali naši rodiče a prarodiče, i my samotní, kteří mohou zasvěceně hovořit o faktech ve vývoji naší země, mohou se vyjádřit k tzv. novodobým dějinám, které se nepřednášejí ani v současné školské soustavě.

Pak se nemůžeme divit, že si dovolí paní Langšádlová na parlamentní půdě vyslovit, při své nenávisti ke spolupráci s Ruskou federací nebo Čínou, že »nikdy nepřipustím jít jakýmkoliv způsobem ke spolupráci s Východem, hlavně s bolševickým Ruskem, na které by platil nejlépe vedený jaderný úder, aby poznalo sílu USA a spojenců«. O vyjádření spojenců z »demobloku« a jejich soukmenovců, jakými jsou politici Hřib, Novotný, Kolář, Herman, Pavel, Fischer, Vystrčil, kdy nazývají občany těmi nejsprostšími tituly, ani nemluvě.

O jejich náhledech na novodobou historii svědčí mj. například to, že zamlčují mladé generaci, o co šlo nacistům ve 30. letech a v době druhé světové války vůči Československé republice, že šlo o likvidaci českého národa. Proč dali k dispozici společnosti rádio RFE, aby působilo na vlnách českých sdělovacích prostředků v rétorice 50. let, kdy značkovalo nepohodlné lidi způsoby, jakými to provádějí honáci skotu kdesi v daleké, dnes pro řadu politiků přátelské Arizoně? Proč zamlčují, jaký byl skutečný průběh osvobozovacích bojů od nacismu? Proč stejně nadšeně nehovoří o příjezdu a osvobození podstatné části území Československé republiky Rudou armádou, příslušníky Svobodovy armády a jejich bojových oddílů?

Proč je dovoleno moderátorům ČT, Primy, Novy, aby špinili a pomlouvali skutečné hrdiny naší vlasti, mezi nimiž je i trojnásobný hrdina SSSR a ČSSR armádní generál Ludvík Svoboda? To, co si dovoluje moderátor ČT Železný, není nevhodným vyjadřováním, je to hanebná urážka a devastace jména a hrdinných skutků vzácného hrdiny, kterým Ludvík Svoboda, jeho rodina a bojoví druzi byli. A tento historicky vygumovaný moderátor nadále zaujímá významné místo v ČT. Není to tak dávno, kdy na krátkou dobu zmizel z obrazovky, pak se objevil, když předtím dal veřejnosti ve známost, že je na společenském dně a nemá pomalu co jíst. Proto se musí snažit »jít s dobou«, ale my, pamětníci, nesmíme takové neomalenosti ignorovat!

Jiří POKORNÝ, Beroun