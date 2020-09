Fiasko cestovního ruchu nejen v Chorvatsku

Mnoho našich i zahraničních žvanilů odsuzuje Čínu za totalitní praktiky při potírání šíření obávaného koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19. Používaná tvrdá izolace má charakter kasárenského režimu. Omezuje svobodu. Ano, omezuje svobodu šířit obávanou nemoc, účinně brání šíření koronaviru, a zachraňuje tak statisíce životů občanů Číny a desítkám milionů občanů Číny zachraňuje zdraví. Totiž i tzv. průběh nemoci COVID-19 bez příznaků (je to prý jen lehčí chřipka) zanechává často trvale poškozené plíce, ledviny, srdce…

Máme i tvory, kteří se tváří v tvář hromadám rakví před nemocnicemi v některých zemích našich přátel, které včas nezavedly přísnou karanténu, nestydí popírat existenci koronaviru. Prý ho vymysleli totalitáři s cílem zardousit svobodu. Ale koronavirus na jejich řeči nedá.

Krachem končí i snahy karanténními opatřeními neruinovat ekonomiku. Lze-li za současné chaotické situace věřit statistice, pak Velká Británie, která dlouho odmítala zavést karanténu, vykazuje za 2. čtvrtletí 2020 předběžně více než dvacetiprocentní pokles hrubého domácího produktu, což je v Evropě rekord od počátku čtvrtletního sledování HDP, o množství občanů zbytečně zemřelých nemluvě. Po revizi dat snížila počet zemřelých na milion obyvatel v důsledku nemoci COVID-19 z 685 na 610, což ale znamená snížení pomyslné příčky rekordmanů z 3. na 6. místo na světě. Vykazovaný ekonomický propad Velké Británie je vyšší, než vykazují Španělsko a Itálie, státy silně závislé na koronavirem zle zruinovaném cestovním ruchu.

Švédsko, jehož vláda všechnu moc svěřila svému hlavnímu epidemiologovi panu Tegnelovi, a ten si ze švédského obyvatelstva udělal pokusnou laboratoř, ani ekonomicky nevychází lépe než ČR. Pan Tegnel na své šílené koncepci promoření obyvatelstva koronavirem trvá, byť její bilance ve Švédsku je velmi tragická (578 zemřelých na milion obyvatel, 8. místo na světě) a nenechá se zviklat ani zjištěním řady států světa, že koncepce promoření obyvatel nefunguje a ani fungovat nemůže, protože životnost protilátek v těle lidí po prodělání koronaviru je krátká, takže již jednou vyléčení občané jsou občas touto nemocí opět postiženi.

Předběžný pokles HDP Švédska za 2. čtvrtletí 2020 je o něco vyšší než ČR, kde byla uplatněna rozsáhlá karanténní opatření a ekonomika byla na čas z větší části vypnuta. Inu, při dnešní provázanosti jednotlivých ekonomik se ekonomická krize velmi rychle šíří. Navíc se ostatní země před Švédskem nepřekvapivě uzavřely. Nestály o dovoz koronaviru v rámci mezinárodní spolupráce.

Cestovní ruch

Ano, cestovní ruch a s ním výrazně spojená ubytovací a stravovací zařízení a letecká doprava patří v rámci koronavirové pandemie k nejpostiženějším. Velký tlak lobby cestovního ruchu na uvolnění karantény, vyvíjený na politické činitele, nepřekvapuje. Překvapuje, že mu mnozí politici vycházejí vstříc, o podivných obratech některých politiků na základě podivných dohod nemluvě. Například Babišovi se podařilo přesvědčit Řeky, aby ČR nezařazovali na seznam států nebezpečných z hlediska infekce koronaviru, byť to vzhledem k opětnému šíření koronaviru v Česku bylo namístě. Zatímco se experti hádají, zda po první jarní vlně pandemie koronaviru přijde druhá podzimní a zda v důsledku kombinace s běžnými virózami bude ještě horší, uvolnění mezinárodního, ale také domácího cestovního ruchu citelně přispívá k opětnému šíření koronaviru.

Tak se vyjednalo, že Chorvatsko je z hlediska rizika nákazy koronavirem bezpečné. Snad tomu tak v dané chvíli i bylo. Mnoho občanů nejen z Česka se tam nahrnulo, zejména k moři. Někteří tam zřejmě na svých tělech přivezli i obávaný koronavirus. Nechci spekulovat, vir se zřejmě přenáší oběma směry, tak jako v mnoha jiných podobných případech. Výsledkem je, že k 26. srpnu je Chorvatsko a zvláště pak jeho některé rekreační regiony u Středozemního moře zamořené koronavirem opět, Slovinsko, Rakousko a některé další státy zavírají hranice a turisté ho předčasně opouštějí i za cenu front na hranicích sem tam až 11 hodin dlouhých. Alternativou je karanténa nebo dvojí testování na náklady dotyčných po návratu do Česka. Nemalé ztráty inkasuje jak cestovní ruch, tak rekreanti, tak zdravotnictví, nejen chorvatské.

Stálo to za to? Nevím. Chorvaté mluví o podrazu. Pokud míní onoho pána, jenž se na internetu svěřil, že ač je nemocný koronavirem, vyráží do Chorvatska k moři na velkou párty (ostatním účastníkům párty zřejmě koronavirus chybí), tak mají jistě pravdu. Problém je, že nás politici chorvatští i čeští horem dolem ujišťovali, že při otevření hranic pro cestovní ruch šíření koronaviru nehrozí, že mají vše zajištěno. Slibovat kázeň za neukázněné občany, zblblé kecy o výmyslu zvaném koronavirus a o svobodě šířit obávanou nemoc, je neodpovědné. Stejně jako ignorace skutečnosti, že provozovatelé mnohých zařízení cestovního ruchu i nad hrubým porušováním zásad omezování šíření koronaviru zavírají oči. Nejen v Chorvatsku. Prý aby jejich kšefty neutrpěly. Takže vítězí opět zhoubný vir a, světe, div se, také Čína se svými prý totalitními praktikami.

Jan ZEMAN