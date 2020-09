KSČM zahájila ostrou volební kampaň

KSČM na mítinku v nádherném amfiteátru ve Svojšicích na Pardubicku zahájila volební kampaň do nadcházejících říjnových voleb. Za příjemného počasí i atmosféry se zde představili jak krajští tak senátní kandidáti.

Setkání, které spoluorganizují Pardubický a Královehradecký krajský výbor KSČM, navštívilo navzdory koronaviru na tisícovku lidí a atmosféra byla až na jednu výjimku popsanou níže více než vřelá.

»My si nehrajeme na nezávislé, to jsou většinou ti, kteří si z veřejného sektoru dělají penězovod a myslí hlavně na sebe, proto říkají, že jsou nezávislí, jiní říkají, že se vyjadřují za zájmy určité skupiny lidí, která bojuje za demokracii a lidská práva, ale většinou je vnímám tak, že bojují za cizí zájmy, protože když se jich zeptáte, jaký je národní zájem, tak se to od nich nedozvíte,« řekl v úvodu předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Připomněl, že královéhradecký výrobce pian a klavírů Petrof zřejmě kvůli cestě české delegace na Tchaj-wan ztratil zakázku v Číně. »Hrdě se hlásí k cizím zájmům, klidně poškodí občany ČR, zničí jim práci. Akorát že ty klavíry z Hradce Králové bude vyrábět někdo jiný a někde jinde mimo ČR,« řekl.

Posléze doplnil, že chránit národní zájem není nic jednoduchého a upozornil na to, kolik peněz se vyvádí do zahraničí, »Ti, kteří horují pro zahraniční kapitál, horují pro to, aby byl ten zisk vyvezen, aby peníze, které tu vytvoří poctivá práce, skončily v cizích rukou, a to my si nepřejeme, proto představujeme kandidáty, kteří to nechtějí dopustit,« dodal Filip.

»Jsem hrdý, že máme program a dost lidí na to, abychom ho prosadili a abychom jím udrželi suverenitu České republiky a naše šance na budoucnost v Evropě a ve světě,« uzavřel Filip na setkání, na němž nechyběli ani první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, místopředseda ÚV KSČM Václav Ort, předsedkyně Revizní komise ÚV KSČM Marie Pěnčíková, předsedkyně Rozhodčí komise ÚV KSČM Helena Vrzalová i poslanci Leo Luzar, Květa Matušovská a dále mnozí krajští a okresní předsedové.

Následně se představili někteří krajští lídři. Za Pardubický kraj Jan Foldyna a lídr Královéhradeckého kraje poslanec Zdeněk Ondráček, kteří představili i čelo kandidátky. S účastníky promluvili také lídr ve Středočeském kraji Zdeněk Štefek či vedoucí kandidát na Vysočině Pavel Hodáč, který kanduje i do Senátu v obvodu Pelhřimov.

Přítomni byli i další kandidáti KSČM do Senátu například kandidát z obvodu Kolín Martin Škorpík, z obvodu Česká Lípa Miloš Tita, z Hradce Králové Lubomír Štěpán, z Rychnova nad Kněžnou Josef Lukášek, ze Žďáru nad Sázavou Zdeněk Střítecký, či Jan Doleček z obvodu Zlín.

Za kandidáty do Senátu promluvila taktéž kandidátka a současná poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá, která kandiduje v obvodu Kladno. »Mám pro vás otázku, jste spokojeni s tím, jak pro vás Senát pracuje? Jste pro to, aby došlo ke změně ve druhé komoře parlamentu? V tom případě vás prosím, jděte, volte, přesvědčujte lidi, kteří chtějí změnu v Senátu, aby šli volit. Ne proto, že bychom si mysleli, že naše malá zem Senát potřebuje, ale na druhou stranu, není síla ho zrušit, tak alespoň hleďme, ať slouží občanům,« uvedla Vostrá, která s občany debatovala v diskusním stanu i o otázkách rozpočtu a současné situaci ve Sněmovně.

Místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná uvedla, že Senát nechceme, ale nelze to změnit, pokud do něj nebudeme volit. »Je potřeba změnit jeho složení, jinak se z toho nevybabráme,« konstatovala. Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič pohovořil i o ekonomice, zejména jakožto předseda Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska i z pohledu odborů. Podle něj je mimo jiné důležité, že by měl být nastaven pravidelný mechanismus, který by zvyšoval minimální mzdu, jež by měla pokrýt základní spotřební koš občanů. Kandidátka do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje a stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková mimo jiné vyzvala, aby lidé četli jediný český levicový deník – Haló noviny.

Došlo i na provokace

Už by to nyní asi bez toho nešlo, tak i zde došlo na antikomunistickou provokaci. Asi pět jedinců se postavilo před pódium a vystavilo vlajku Evropské unie a portréty Milady Horákové – pochopitelně pouze na dobu, kdy akci snímala kamera České televize. Jelikož se ale setkali s nezájmem, a brzy byli zastíněni aktivními komunisty, přestalo je to po chvíli bavit. »Jsou lidé, kteří poctivě pracují a pak lidé, kteří parazitují. Lidé, kteří neumí zorganizovat vlastní akci a přijdou na cizí akci a chtějí se předvést, když je tam kamera…,« konstatoval Vojtěch Filip.

Nenahraditelná Maruška

Letošek byl jednou věcí rozhodně výjimečný. Neudělovala se totiž cena pro novináře roku, ale za svou práci, a to nejen pro Haló noviny, obdržela zaslouženou cenu Marie Kudrnovská, kterou všichni z našich stránek jistě velmi dobře znáte. »Předávám poděkování někomu, koho si strašně vážím. Za tu dobu, co jsem novinář, jsem nepotkal horlivějšího a lepšího člověka. Říkám vždycky, že každý je nahraditelný, ale bohužel si nedovedu představit, jak Maruška bude nahrazena,« uvedl Petr Kojzar, šéfredaktor Haló novin a generální ředitel společnosti Futura, a. s. Ke gratulacím se následně připojili i Vojtěch Filip a Miloslava Vostrá. »Za její práci v Poslanecké sněmovně jsme my, jako poslanci, velmi vděční a poděkování od nás všech si zaslouží,« dodala Vostrá. »Znám Marii velmi dlouho a její práce si velmi vážím, já bych tak pěkné články nikdy nenapsal,« připojil se Filip s přáním, že nám Maruška ještě někdy pomůže.

Ve Svojšicích samozřejmě nechyběly ani prezentační stánky, a to jak krajských či okresních organizací KSČM, Evropské levice či Levicových klubů žen v čele s předsedkyní Květou Šlahúnkovou. Příjemnou atmosféru dokreslovaly i různé kapely a bohaté občerstvení. Navzdory současné »covidové« situaci se setkání skutečně velmi vydařilo. Za třicátý ročník patří všem pořadatelům i účastníkům dík, vždyť někteří přijeli do krásného amfiteátru ve Svojšicích prakticky přes celou republiku, jako například delegace vedená Lenkou Ingrovou, předsedkyní OV KSČM Hodonín.

(cik)