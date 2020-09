Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman o daních, Kočnerovi, Navalném i Kuberovi

Prezident Miloš Zeman je proti zavedení 15procentní daně z příjmu, jak se na tom dohodla koalice ANO a ČSSD v souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy. Jde o pokus o nabourání díry do státního rozpočtu, řekl prezident v Partii televize Prima.

Dodal, že tento nápad se bude snažit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) rozmluvit na schůzce příští úterý. »To, co mě znepokojuje, je pokus nabourat díru do státního rozpočtu takovými úlevami, které by byly trvalé, to znamená, které by se opakovaly každý rok. Příkladem je zvažovaná 15procentní daňová sazba z příjmů,« řekl Zeman. Snížení daně nepokládá za rozumné. Prezident poukázal na to, že rozpočtový dopad by podle některých odhadů představoval 70 miliard až 90 miliard korun ročně.

Zeman se vyslovil pro zavedení progresivního zdanění. Pokud by nebylo, daň z příjmů by měla podle něho činit 19 procent.

Prezident naopak podpořil návrh vlády dát letos důchodcům jednorázový pětitisícový příspěvek. »Nemám nic proti jednorázovým, tedy neopakujícím se dávkám včetně těch 5000 korun pro seniory,« uvedl.

Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139 000 korun měsíčně. Zeman podotkl, že takových lidí je jen zlomek.

Prezident Miloš Zeman též okomentoval rozhodnutí slovenského soudu v kauze Kuciak. Uvedl, že osvobození hlavních podezřelých Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsové ho překvapilo, ale respektuje jej. »Respektování rozsudku soudu, i když s ním nesouhlasíme, je základem právního státu,« řekl prezident.

Zeman mluvil na Primě také k otravě ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Jde podle prezidenta o znepokojivou záležitost a Rusko má podle něho co vysvětlovat. »Je v zájmu všech, tedy i Ruska, aby se tato kauza vysvětlila, to znamená, kdo tu otravu spáchal, případně kdo si ji objednal a kdo ji zaplatil. A pokud zůstane viset otazník nad touto kauzou, tak to samozřejmě poškodí všechny země,« uvedl Zeman. Navalného případ dal kvůli použité látce do souvislosti s otravou někdejšího ruského tajného agenta ve službách Britů Sergeje Skripala ve Velké Británii v roce 2018.

Zeman též řekl, že respektuje rozhodnutí Věry Kuberové nepřevzít od něho státní vyznamenání pro svého zesnulého manžela, bývalého šéfa Senátu, Jaroslava Kuberu. Kuberová označila tento týden v rozhovoru pro server Seznam Zprávy chování prezidentské kanceláře za neuctivé a je přesvědčena o tom, že její muž by si ocenění takovouto formou nepřál.

»Já to respektuji a to je vše, co k tomu mohu říci,« komentoval Zeman rozhodnutí Kuberové. »Je mi to líto kvůli Jaroslavu Kuberovi, protože být vyznamenán nejvyšším českým řádem, byť in memoriam, je něco, co by k Jardovi Kuberovi zcela určitě patřilo,« řekl prezident na Primě. Dodal, že se s Kuberou na řadě záležitostí shodl, rozdělovala je jen jeho plánovaná cesta na Tchaj-wan.

Zeman zmínil i koronavirovou nákazu. »Bylo by dobré, aby roušky byly povinné jen v ohniskách nákazy, zatímco všude jinde dobrovolné,« uvedl Zeman. Není zastáncem plošných opatření a zbytečné paniky. Doporučil opatrnost tam, kde se schází větší množství lidí. »Varuji před panikou, buďme opatrnými optimisty,« řekl.

Prezident, který je v rekonvalescenci po operaci ruky, uvedl, že vyznamenaných bude zhruba 40, nikdo další ocenění neodmítl. Zeman doufá, že ještě před státním svátkem 28. října bude zcela zdráv. Obě operační rány se hojí dobře, sdělil prezident. V pondělí mu mají lékaři odstranit stehy. Ortézu by měl nosit ještě pět týdnů.

Zeman pobývá na zámku v Lánech na Kladensku. V úterý přijme premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), kteří s ním chtějí probrat možné odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Následující pondělí by se měl setkat na pravidelné schůzce s Babišem. Zeman také plánuje zasedání svého expertního týmu k návrhu státního rozpočtu a poradu ústavních činitelů k zahraniční politice.

(ste)