Ilustrační FOTO - Pixabay

Britští ekologové blokovali tiskárny

Britská policie v sobotu zadržela více než 70 ekologických aktivistů, kteří zablokovali dvě tiskány a narušili distribuci některých celostátních novin.

Aktivisté uvedli, že cílem protestu bylo poukázat na pochybení novin při informování o ekologických a klimatických problémech. Terčem blokády aktivistů ze skupiny Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) byly tiskárny v britských městech Broxbourne a Knowsley, které vlastní společnost Newsprinters mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Tisknou se v nich Murdochovy noviny The Sun a The Times i listy The Daily Telegraph, Daily Mail a Financial Times.

Skupina Extinction Rebellion obvinila novinové společnosti, že neposkytují přesné informace o »klimatickém a ekologickém stavu nouze« a že upravují pravdu tak, aby vyhovovala jejich vlastním potřebám.

Společnost Newsprinters protest označila za »útok na veškerý svobodný tisk«. Podle britského premiéra Borise Johnsona je »zcela nepřijatelné snažit se takovýmto způsobem omezit přístup veřejnosti ke zpravodajství«.

Policie oznámila, že v sobotu ráno zadržela 42 demonstrantů v Broxbourne a 30 demonstrantů v Knowsley. Skupina Extinction Rebellion uvedla, že ostatní demonstranti protest hodinu před polednem ukončili. Akce byla součástí protestního týdne Extinction Rebellion v Británii.

Hnutí vzniklo v roce 2018 právě v Británii a jeho protesty za ochranu klimatu se následně rozšířily do celého světa včetně ČR.

O víkendu se konaly v některých evropských městech demonstrace solidarity s britským protestním týdnem. Nejvýraznější akce proběhla v polské metropoli Varšavě, kde místní členové Extinction Rebellion přišli v červených hábitech, jakési uniformě hnutí.

Na filmovém festivalu v Benátkách měl v pátek premiéru dokumentární snímek o švédské aktivistce za boj proti změnám klimatu Gretě Thunbergové. Podle agentury AP má jeho zařazení do nesoutěžní sekce připomenout světu zaměstnanému pandemií COVID-19, že změna klimatu je stejně urgentní problém, který nikam neodešel.

(čtk)