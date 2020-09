Naděje není namístě

Je lepší pro svět Trump, nebo Biden? Jde mně o příštího amerického prezidenta. Někteří z nás věří, že přijde-li Biden, něco se změní. Možná v jednotlivostech, ale jinak? Možná, že Biden nebude tak kovbojsky rozhodovat a přece jen budou do jisté míry dodržovány smlouvy. Možná, že se ve Spojených státech poněkud zlepší zdravotnictví, pokud vyhraje Biden, ale nějaký krok tím směrem by musel vzhledem k důsledkům pandemie udělat i Trump. Možná.

Show nazývající se »volba prezidenta« uspokojí v zemi i ty, kteří jsou spodinou společnosti. Dozvědí se totiž, že jsou vyvolenou zemí a mohou se při oné show, která svět ještě čeká v příštích týdnech, i bavit. Každý z obou kandidátů bude tvrdit, že Spojené státy jsou největší, nejlepší, nejdemokratičtější pod sluncem a kdo o tom pochybuje, je jejich nepřítel. Svět se jimi musí řídit, protože ten, kdo se neřídí, je proti demokracii a svobodě, a v USA je přece svoboda až příkladná. Je tam sice nejvíce vězňů na počet obyvatel na světě, ale koupit si zbraň pro svou osobní obranu a zastřelit každého, kdo »neprávem« se zastaví na pozemku, který někomu patří, je právem Američanů. Stále tu existuje i jistá rasová nerovnost a »pro bílé« na jihu Států je každý černoch potenciálním zlodějem nebo jiným kriminálníkem. Jak vidno z Wisconsinu, nemusí to být jen na jihu. Ale hlavně: ti, co platili volební show Trumpa, budou po volbách mít své požadavky. A ti, co přispívali na Bidena, také. A zvolený prezident je bude muset plnit. Jedna kapitálová skupina vyhraje nad druhou. V tom bude jediný rozdíl.

A ještě jeden tu může být. Pokud vyhraje Biden, pak se objeví nová tvář na amerických známkách a filatelisté sbírající známky Spojených států budou moci do »řady prezidentů« zařadit jeho. A nám ostatním ve světě tak zbývá si jen vsadit na to, kdo v Americe vyhraje, protože jinak se nezmění nic. Nadále se Spojené státy budou chovat jako jeho majitel a ten, kdo se jim bude protivit, bude nepřítelem svobody a demokracie a proti němu budou zaměřeny různé sankce a mířit rakety ze všech druhů zbraní.

Svět nebude mírumilovnější, klidnější a třeba i čistší, pokud jde o čistotu ovzduší. Naděje v nového muže v Bílém domu není namístě.

Milan ŠPÁS