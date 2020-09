Rekonstrukce nádraží s podporou občanů

Internetový časopis Čti doma upozornil na nutnou rekonstrukci železničního nádraží v Kralupech nad Vltavou. »Jelikož Správa železnic ani vedení Středočeského kraje se k řešení problému zatím nemají, taktovky se chopilo alespoň město, které iniciovalo zlepšení bezpečnosti ve stanici a zkrášlení jejího okolí,« uvádí se v článku.

Tvrzení je to tak trochu jednostranné, zjevně již předvolební. Nádraží je samozřejmě opravit potřeba a prodlení tu je také, neznamená to ale, že by kraj o řešení neusiloval. Především má revitalizaci kralupského nádraží zařazenu jako prioritu číslo jedna v požadavcích na zlepšení železniční infrastruktury. Tyto požadavky jsou obsaženy ve společném materiálu se Správou železnic a jejich uskutečňování se také pravidelně kontroluje, například ve Výboru pro dopravu dvakrát ročně. Naposledy to bylo v letošním srpnu, tedy v minulém měsíci, kdy Správa železnic informovala, že probíhá stavební řízení a projekt modernizace nádraží nebyl »dán k ledu«.

Jistě, vše neprobíhá podle našich představ. Osobně bych také uvítal pružnější přístup. Ze zkušenosti vím, že k urychlení takových investic může přispět i společný postup všech zainteresovaných, třeba i občanských iniciativ. Například v Rakovníku, kde dosud není ani bezbariérové nástupiště, iniciovali místní komunisté petici na modernizaci nádraží adresovanou městu, vedení kraje a Správě železnic. Během krátké doby ji podepsalo kolem 1500 občanů. Vedení kraje jednalo se Správou železnic a věci se pohnuly – nyní již příprava modernizace nádraží běží.

Neříkám, že občanské iniciativy by měly nahrazovat práci těch, kteří jsou za ni placeni. Spíše chci zdůraznit, že zlepšování notně zanedbané železniční infrastruktury (takových »pomníčků« jako v Kralupech je mnoho) dnes opravdu vyžaduje zvýšené úsilí.

Ivan CINKA, předseda výboru pro dopravu Středočeského kraje