Systémový rasismus? Ano!

Média minulý týden informovala o dalších několika případech úmrtí černochů, která nastala v důsledku brutálních rasistických policejních zákroků. Daniela Prudea dusili policisté ve státě New York už v březnu, až nyní se ale objevilo video ze zásahu proti neozbrojenému. Ve Washingtonu ve středu strážníci zastřelili mladíka Deona Kaye, který se prý oháněl střelnou zbraní. Ve skutečnosti se s ní jen fotil…

Jistě, byla nelegálně držená, 17letý »černý« kluk spáchal vlastně trestný čin, ale rozhodně ne hodný trestu smrti, navíc bez rozsudku soudu. A na tohle přesně upozorňují černošští aktivisté. V USA je systémově odlišně přistupováno k přečinům či trestným činům bílých, resp. černošských pachatelů. Zatímco spojení zbraň (sic třeba jen domácí nůž) a černoch automaticky znamená v očích Trumpovým rasismem skrz na skrz nasáklých policistů potřebu dotyčného zastřelit (zneškodnění potenciálního pachatele formou postřelení by patrně nestačilo…), 17letý bělošský střelec Kyle Rittenhouse, fanoušek Trumpa, který mimochodem zavraždí dva demonstranty z opačného tábora, nejenže není zastřelen, ale nechá se v pohodě odejít domů a zatčen je až po nátlaku shůry druhý den (patrně jen proto, aby se neřeklo…)! Hlavně, že se pak dovídáme, že Trump a jím neustále omlouvaní policejní střelci, kteří to mají s těmi »čmoudy« tak těžké, prý srdnatě brání bezpečnost Američanů (co na tom, že jen těch bílých)!

Případu 41letého Prudea se až dosud nedostalo pozornosti veřejnosti. Muž zemřel, když jej v nemocnici odpojili z přístrojů sedm dní poté, co jej nad ránem na ulici ve městě Rochester nahého zadrželi policisté. Prude se podle všeho potýkal s psychickými problémy a rozbor zjistil v jeho těle stopy omamné látky. Soudní lékař nicméně smrt zhodnotil jako zabití způsobené komplikacemi po dušení v rámci fyzického držení. Záběry tohoto »držení« ukazují, že policisté Prudeovi přes hlavu navlékli kapuci a jeden ze strážníků mu poté asi na dvě minuty přitlačil obličej k zemi. Prude si ale už předtím na pokyn policie sedl na zem a měl spoutané ruce za zády. Poté, co jej strážci zákona přitlačili na vozovku, Prude znehybněl a utichl a policisté si všimli, že mu z úst začala vytékat tekutina. Nepřipomíná vám to náhodou květnovou policejní vraždu George Floyda, která rozpoutala protirasistické nepokoje nejen v USA?

V Los Angeles minulý týden vyvolalo protesty zastřelení 29letého Dijona Kizzeeho, kterého policisté zastavili kvůli údajnému přestupku spojenému s jízdou na kole. Kizzee se dal na útěk, a ač nepředstavoval hrozbu, zastřelen byl více než deseti výstřely. A tak bychom mohli pokračovat donekonečna. Komu tohle přijde normální, prosím pěkně?!

Roman JANOUCH