Malé levicové strany štěpí levici jako celek

Institut české levice, z. ú., pokračoval v diskusi kolem kulatého stolu na téma »Kam utekli voliči levice?«. Tentokrát se zaměřil na analýzu voličů ČSSD, SPD, Strany zelených a malých neparlamentních stran (Idealisté, Budoucnost a Levice).

Sociální vědec Marek Hrubec a sociolog Jan Klán se zaměřili na strany, kam sice někteří voliči levice při volbách utekli, ale dnes od těchto stran přestupují mezi nevoliče. Hrubec zmínil, že Andrej Babiš (ANO) spolupracuje s KSČM z důvodu, že je mu neustále předkládáno, že spolupracoval s režimem před rokem 1989. Předložená studie se v této části zabývá upadajícími stranami, kam voliči radikální levice částečně přestoupili, a to v posledních volbách do Poslanecké sněmovny.

Nyní je nutné se zaměřit na nové malé levicové strany, které štěpí levici jako celek. Studie má dvě myšlenky: 1. analýzu, proč voliči nevolí levici, ale utíkají jinam nebo přestupují mezi nevoliče, 2. v dnešní době neexistuje homogenní proletariát a tomuto stavu je potřeba přizpůsobit radikálně levicovou stranu. Je nutné oslovit různé sociální skupiny různými tvářemi politické strany. Strana by měla mít například někoho dredatého, aby se stahovali voliči Pirátů. Zavedené strany totiž tíhnou k unifikaci (stejnorodosti). Politici by dle této logiky měli být pořád stejní, ale to v neustále se měnící společnosti není možné, míní Hrubec.

Zmatenost voličů

Sociolog Jan Klán poukázal na to, že počet voličů radikální levice v ČSSD, SPD a Straně zelených klesá. »Tito voliči začínají od těchto stran odcházet do pozice nevoličů, protože jsou frustrováni současnou politikou těchto stran. Voliči SPD jsou ve své podstatě jen pomatení voliči ČSSD, tak jako byli kdysi Republikáni,« uvedl Klán. Zároveň ve svém vystoupení připomněl, že radikální levice musí rozvíjet koncept zelené politiky.

Hrubec dále uvedl, že voliči radikální levice jsou často zmatení a nevědí, koho mají volit. Příklad můžeme najít u ČSSD, kdy tato strana mohla fungovat ve spojení Foldyna-Hamáček-David. »Místo toho ale Jaroslav Foldyna s Ivanem Davidem utekli k SPD a nastal rozvrat ČSSD,« uvedl.

Na závěr bylo zmíněno, že od roku 1990 nevznikla žádná jiná radikálně levicová strana, na rozdíl od pravicové scény, která je značně podporovaná kapitálem. V roce 2008, když probíhala finanční krize, byla možnost novou levicovou stranu založit, ale laxnost odborů tomu zabránila. Díky tomuto faktu radikální levice neposílila, byť probíhala krize s velkými dopady na společnost.

Tři nové subjekty na levici

V dnešní době, kdy nejsou vhodné podmínky pro založení radikálně levicové strany, přesto vznikly tři nové subjekty, které se řadí na levici: Idealisté, Budoucnost a Levice. Idealisté čerpají od ČSSD, kdy se k této platformě hlásí výrazné osobnosti, například senátor Jiří Dienstbier. Tato strana značně inklinuje k TOP 09, tedy silně pravicové straně.

Strana Budoucnost čerpá od Strany zelených, ke straně odešli zejména levicoví zelení. Budoucnost má ve svém čele »havlistku«, jež znemožňuje vznik nové radikálně levicové strany.

Naproti tomu strana Levice je určitým způsobem napojena na KSČM, protože někteří členové této strany kandidovali na kandidátkách KSČM. Jedná se ve své podstatě o bývalé členy Strany demokratického socialismu (SDS).

Po této analýze proběhla na akci diskuse o tom, jak se má radikálně levicová strana v současném prostředí chovat. Diskutující hledali východiska k řešení palčivých problémů současnosti, zejména klimatické změny, která musí být zakomponována ve volebních programech levicových stran.

(jan)

FOTO – Jan KLÁN