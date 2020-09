Ilustrační FOTO - Pixabay

Veřejné finance nemusí být udržitelné

Ekonomické dopady pandemie nemoci COVID-19 mohou Českou republiku rychle přiblížit ke stavu, kdy veřejné finance nebudou udržitelné. Uvedl to prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala ve stanovisku úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Aktuální vývoj podle něj potvrzuje, že státní rozpočet je na mimořádné události připraven hůř než v době krize v roce 2008.

»Od začátku roku 2020 bylo zřejmé, že se nedaří plnit daňové příjmy tak, jak bylo plánováno, zatímco výdaje prudce rostly. Situace kolem onemocnění COVID-19 nepříznivý scénář umocnila do nečekaných rozměrů. Pokles daňových příjmů a mimořádné výdaje v souvislosti s touto nemocí výrazně zhoršily stav veřejných financí. Další vývoj pandemie je nejistý a její ekonomické dopady mohou ČR rychle přiblížit ke stavu, kdy veřejné finance nebudou udržitelné,« napsal prezident NKÚ.

Úřad podle něj již několikrát upozorňoval, že státní rozpočet je na mimořádné události připraven hůře než v době ekonomické krize v roce 2008. »Bohužel musím říci, že aktuální vývoj tuto obavu jen potvrzuje,« konstatoval Kala.

Ministerstvo financí takové tvrzení odmítlo. Připomnělo, že ČR patří mezi nejlépe hospodařící země EU. Podle ministerstva dostatečnou rezervu pro běžné cyklické výkyvy ekonomiky zajišťuje dodržování střednědobého rozpočtového cíle, kterým je strukturální deficit maximálně jedno procento HDP. Jde o deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. »V roce 2008 a 2009 byly veřejné finance hluboko pod hranicí střednědobého rozpočtového cíle. Naproti v letech před současnou krizí byl střednědobý rozpočtový cíl plněn,« uvedlo MF.

Vláda se chovala pragmaticky

Stínový ministr financí za KSČM, člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš vnímá vyjádření prezidenta NKÚ spíš jako jeho politický komentář k současné situaci, který nemá přímou souvislost se státním závěrečným účtem v roce 2019. »Uplynulý rok pro nás zřejmě nějakou dobu bude vzorem úspěchu, protože to byl rok, kdy ekonomika rostla, vše se plnilo a byli jsme i schopni přidávat lidem na platech, na důchodech a podobně, takže byl pro nás jakýmsi velmi příjemným rokem. Proto ve státním závěrečném účtu za rok 2019 asi těžko hledat nějaký hlubší rozbor, který by měl platnost pro dnešek,« řekl našemu listu. NKÚ si podle něj ve svém stanovisku v podstatě všiml toho, že vrchol konjunktury byl minulostí a očekávání, pokud jde o výběr daní, nebyla úplně naplňována. To je podle Dolejše pravda a trošku to podle něj souvisí s tím, že současná vláda se od svého vzniku chovala spíše pragmaticky a hlubší strategické věci neřešila. »To je fakt, ale je otázka, do jaké míry se úvahy NKÚ, které se týkají budoucnosti, dají odvozovat od státního závěrečného účtu za rok 2019,« dodal Dolejš.

Stínový ministr financí za KSČM, člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Debatovat až nad koncepčním materiálem

NKÚ ve stanovisku k loňskému hospodaření státu ocenil, že se čistá pozice ČR vůči EU meziročně zlepšila o téměř 24 miliard, takže česká strana získala o 68,5 miliardy víc, než odvedla. Kladně hodnotí i vyšší čerpání peněz na investice nebo růst ekonomiky o 2,3 procenta, což bylo nad průměrem EU. Konstatuje také, že tuzemská nezaměstnanost byla nejnižší v rámci EU.

Na druhé straně poukazuje například na to, že se proti schválenému objemu daňových příjmů podařilo vybrat o zhruba deset miliard korun méně. Vytýká i to, že meziroční růst běžných výdajů byl vyšší než meziroční zvýšení daňových příjmů. Vláda také nevyužila příznivé ekonomické situace ke klíčovým změnám důchodového systému, který je vzhledem k demografickému trendu neudržitelný.

Dolejš očekává, že další debaty budou inspirovány materiálem, který na podzim slíbila dodat vláda, a to je konsolidace veřejných financí na sedm let dopředu. »Na tento materiál by se měly ty strategické debaty vázat, protože potřebujeme komplexnější proměnu daňového systému, potřebujeme zvážit, do jaké míry lze racionalizovat výdaje státního rozpočtu a tím způsobem v podstatě pomoci dosáhnout udržitelných veřejných financí. To jsou témata, která by se měla vázat na výhledové dokumenty a těžko asi hledat nějakou inspiraci ve státním závěrečném účtu za rok, kdy byla situace kvalitativně odlišná,« dodal stínový ministr za KSČM.

Schválený schodek na loňský rok byl 40 miliard korun, skutečný výsledek byl schodek 28,5 miliardy korun. Podle NKÚ to byl nejhorší výsledek za poslední čtyři roky a nebýt převodu 18 miliard z privatizačního účtu, byl by výsledek ještě horší.

(jad)