Ilustrační FOTO - Pixabay

Kabinet se připravuje na zhoršení pandemie

Vláda v případě výrazného zhoršení situace v souvislosti s koronavirem doručí seniorům do tří dnů respirátory přes Českou poštu. Stát má nyní podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušek.

V pracovních dnech minulého týdne dosahovaly denní přírůstky nových případů nemoci COVID-19 rekordních hodnot. Dosud nejvíc pozitivních testů od začátku března za jeden den zjistily laboratoře v pátek, 797. Ve středu to bylo 646 případů a ve čtvrtek 677. Také o víkendu byly nárůsty rekordní, co se týče volných dnů - v sobotu laboratoře zaznamenaly přes 500 pozitivních testů, v neděli 411.

Aktuálně nakažených je rekordních 8667 lidí. U většiny z nich má nemoc mírný průběh, mnozí jsou bez příznaků. V nemocnicích je nyní 204 nakažených, 52 z nich v těžkém stavu. Od začátku března, kdy epidemie v zemi vypukla, se nákaza v zemi potvrdila dohromady u 28 156 lidí, z nich se více než 19 000 vyléčilo a 436 zemřelo.

Vláda pověřila ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby zjistil u pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), zda by učitelé v hlavním městě měli zájem o dodávku respirátorů. V Praze je současná situace s výskytem koronaviru nejhorší, jako jediná je na mapě okresů podle rizika nákazy v oranžové barvě. Do dalších regionů by nabídka respirátorů pro učitele šla v případě, že budou mít na takzvaném semaforu též oranžovou, uvedl předseda vlády.

Kabinet a ráno také Rada vlády pro zdravotní rizika podle Babiše rovněž řešily, jak ochránit učitele, aby v případě výskytu onemocnění COVID-19 nemuseli do karantény a výuka ve školách tak nebyla narušena. V Praze zůstaly kvůli onemocnění pedagogů po prázdninách uzavřené například ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ Waldorfská v Jinonicích a Fakultní ZŠ PedF UK v Praze 13. Třídy nebo celé školy jsou uzavřeny též v dalších krajích. Týká se to například Benešovy základní školy v Doudlevcích v Plzni nebo zlínské mateřské školy na Kútech.

Volební roušky

Vláda uvolní 3,2 milionu roušek do volebních místností pro hlasování v říjnových krajských a senátních volbách. Volby se uskuteční počátkem října. Ochranné pomůcky proti šíření koronaviru budou k dispozici ve volebních místnostech, uvedl premiér Babiš.

Ve volebních místnostech budou během říjnových krajských a senátních voleb zajištěny dezinfekce. Volby budou podle příprav ministerstva vnitra provázet i další bezpečnostní opatření, například dodržování rozestupů nebo povinnost mít roušku tak, aby bylo hlasování pro voliče bezpečné. Lidé, kteří budou v době voleb v karanténě, budou hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si budou moci vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.

Komise ve volebních místnostech bude vybavena rouškami i rukavicemi. Volič do volební místnosti vstoupí s rouškou, po vstupu si vydezinfikuje ruce. S komisí musí komunikovat z bezpečné vzdálenosti, která bude na podlaze volební místnosti vyznačena. Dvoumetrové odstupy bude muset dodržovat i od ostatních voličů.

Lidé, kteří budou v karanténě kvůli nemoci COVID-19, budou moci volit buď z auta, vyžádat si příjezd speciální volební komise, zákon počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě.

Možnost speciálního hlasování se bude podle předlohy týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienickou stanicí nebo lékařem. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

(ng)