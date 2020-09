Falešná hra

Každý den slyšíme, jak nám roste počet nakažených virem COVID-19. Ano, ta čísla jsou alarmující, ale nikdo neřekne, že se testuje o 100 % více než v dubnu.

K zamyšlení je také to, že vláda ANO a ČSSD jednoduše nezavřela hranice, a tím ochránila zodpovědné občany před tímto virem. Přece jeden rok bez Chorvatska by se dal vydržet. To ve mně vyvolává otázku: myslí to vláda s bojem a ochranou občanů před virem vážně?

ANO a ČSSD se chvástaly, kolik přidaly sestřičkám a personálu v první linii nemocnic. Tak jeden takový příklad z FN Plzeň.

Pan ředitel sestřičkám vypsal prémie 5000 Kč za službu v období boje s COVID-19, ale těm samým sestřičkám srazil v podobné částce prémie za neplnění operačního plánu, takže vlastně sestřičky nedostaly NIC.

Co na to vláda? Co na to pan premiér? Uvědomují si, že v případě druhé vlny tyto sestřičky se můžou hodit marod a v nemocnicích nebude nikdo sloužit? Ani bych se sestřičkám a zdravotnickému personálu nedivil, také chodí do práce pro peníze a ne pro dobrý pocit, ten jim složenky totiž nezaplatí.

Vážená vládo, vážení poslanci, co s tím uděláte? Nehrajte si na Tchajwance, nestarejte se o Bělorusy, ale začněte se pořádně starat o ty, co vás platí, o občany České republiky.

Roman RAMACH, předseda OV KSČM Vsetín