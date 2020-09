Francouzské teplo

V pondělí ráno mě při běžném procházení aktualit zaujala zpráva, podle které by se francouzská firma Veolia měla stát majitelem Pražské teplárenské. Firmy, která na území hlavního města zásobuje teplem 230 tisíc domácností.

Pražská teplárenská tedy také není společností ve vlastnictví Prahy, stoprocentní podíl v Pražské teplárenské doposud drží společnost EP Energy, spadající pod holding EPH podnikatele Daniela Křetínského. Ale jde o českou firmu, která zaměstnává asi 400 lidí. Podle informací Práva byly meziročně její výnosy 5,3 miliardy ročně. Čistý zisk pak činí více jak 580 milionů.

O Veolii jistě každý slyšel. Jde o francouzskou společnost, která dodává vodu do statisíců domácností, institucí, škol, nemocnic i firem. Během předvolebního období mnozí politici i politické strany horovali za to, že se budou všemi možnými silami snažit o to, aby se tak základní surovina, jakou je voda, vrátila zpět do českých rukou. Tedy ona nikdy fyzicky za hranice nešla. U nás se chytá v nádržích, jako je Želivka, u nás se čistí v čističkách, našimi trubkami pod zprávou Pražských vodovodů a kanalizací se vede od domu k domu, abychom ji my použili, a případně vrátili špinavou do oběhu… Jediné, co se s ní u nás neděje, respektive co z ní teče jinam, jsou zisky z toho, že z kohoutku teče. A také je to čím dál tím více cítit. Tedy na peněženkách. Zatímco v roce 1990 stálo vodné a stočné 0,80 korun, v květnu letošního roku podle byla cena, oficiálně dohledatelná na internetu podle pvk.cz 94,09 korun. A bůh ví, co s cenou udělá takzvaná koronakrize.

Člověk by tedy podle předvolebních slibů čekal, že Praha bude tlačit na to, aby Veolia postupně z pražského trhu odešla. Opak je ale pravdou. Prý již před čtyřmi lety Pražská teplárenská prodala firmě Veolia Energy za 1,8 miliardy korun kotelny a výtopny na levém břehu Vltavy. To byla jen taková zkouška, kdy firma koupila asi 15 procent celkového objemu tepla dodávaného Pražskou teplárenskou. Kolik bude pak stát koupě celé společnosti, toť je otázkou. Jisté je, že půjde o sumičku v řádech mnoha miliard. Vždyť Pražská teplárenská vytápí čtvrtinu Prahy!

Bohužel není jasné, zda firma koupila i všechny teplárny a teplovody. U vody všichni vědí, že o vodovodní trubky se stará Praha. Kdo se bude starat o teplovody, uvidíme. Každopádně je jasné, že Praha pomalu přestává patřit Pražanům a jejímu vedení je to jedno. Dělá, že nic nevidí. Tak až budete na jaře remcat nad vysokými složenkami, vzpomeňte, že jste udělali i dobrý skutek. Nějaký šťastný Francouz si bude moci koupit další jachtu.

Helena KOČOVÁ