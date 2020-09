Ilustrační FOTO - Pixabay

Hledáte novou práci? Vylepšete se!

I když se momentálně Česká republika pyšní jednou z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii, neznamená to, že každý práci má, či bude mít, Nebo má přesně tu, kterou by mít chtěl. Brzy skončí sezónní práce a na podzim se očekává další dopad koronakrize a s tím konec mnoha dalších zaměstnavatelů. Na druhou stranu mnohé firmy nabízejí nová místa přizpůsobená nečekaným podmínkám a k nim například možnost home-officu. Hledáte či chcete změnit svou práci? Pak je důležité nestydět se a uvést sebe v tom nejlepším světle. Jak na to?

Pokud žádáte o novou pracovní pozici, bude většinou vaší první vizitkou, která se k případnému budoucímu zaměstnavateli dostane váš životopis. Každý ví, co by takový životopis měl obsahovat. Vedle základních informací o vás jako je jméno, bydliště, věk také předešlá zaměstnání, dosažené vzdělání, případně další kurzy, osvědčení, znalosti jazyka i osobnostní předpoklady. Ale pozor, každý zaměstnavatel hledá něco jiného!

Nebojte se upravovat životopis

Mnozí lidé hledají práci tak, že pošlou svůj univerzální životopis na několik inzerátů či adres a čekají, kdo se jim ozve. To ale není úplně dobře. Každá firma, ač nabízí na první pohled stejnou pracovní pozici, má trochu jiné požadavky. Jiné má firma ve velkém městě, jiné firma na periferii či v obci. Stejně tak se mohou podmínky k pozici měnit vzhledem k zaměření na cílovou skupinu odběratelů (znalost jazyků, znalost místního prostředí). Jiné firmy zase dávají přednost lidem již dříve zaškoleným v práci s určitou technikou, s některými kurzy. U většiny je pak důležitá určitá znalost práce na počítači a to mnohdy i na pozicích, u kterých byste to nečekali. Přeci jen v moderní době se eviduje vše možné a počítače tak mohou vedení firmy pomoci v přehledu vykonané práce či použitého materiálu.

V dnešní době si také mnohé firmy zakládají na osobním přístupu, ale každá může opět chtít něco jiného. Zatímco jedna bude chtít časovou flexibilitu, druhá může vyžadovat vytrvalost a stálost v daném místě a čase.

Proto vždy svůj životopis konkrétně upravte tak, aby co nejvíce vyhovoval inzerované pracovní pozici.

I méně podstatné dopředu!

Pokud hledáte práci přes inzerát, všimněte si, že mnoho zaměstnavatelů upozorňuje na případné vhodné znalosti či vlastnosti, jako je praxe, školení, jazyky, časová flexibilita a podobně. Toho je potřeba si vždy všímat a na těchto požadavcích pak i svůj životopis stavět.

Myslíte si, že jste vhodným kandidátem na danou pozici, protože máte zkušenost, kurzy i osobní přednosti? Nenechávejte tyto informace na konci životopisu někde za předešlými pracemi a za vzděláním, ale klidně vytvořte poutavý odstavec a vsuňte ho hned pod hlavní informace o vás. A pokud chcete, můžete jej nazvat třeba právě »O mně…«. V tomto odstavci by měl budoucí zaměstnavatel najít přesně to, co zhruba hledá.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Většinou stačí, když napíšete tři, čtyři věty (co umíte, co máte za sebou, co konkrétně nabízíte). Ideálně tak, aby se to potkávalo s hlavními požadavky v inzerátu. Tyto informace pak klidně zopakujte bodově v životopisu tam, kde normálně bývají. A nebojte se je oproti jiným opět zvýraznit, například ztučnit.

Stručně a přehledně

Zvýrazňování a naopak nevypisování všeho, co je pro danou pozici žádoucí, je důležité. Nikdy nevíte, kolik lidí se na vámi vyhlídnuté místo hlásí či kolik času má personalista či šéf firmy na to, studovat celý životopis. I jim usnadníte hledání toho podstatného, když to v celém životopise zvýrazníte.

Hlásíte se například na svářeče, ale v minulosti jste kromě toho dělali i zámečníka nebo brusiče? Rozdělte v životopise údaje o praxi na dvě části: »Praxe ve sváření« a »Další praxe«. Ano, porušíte zavedený postup, že se pracovní zkušenosti sepisují pod sebe podle stáří. Na druhou stranu docílíte toho, že si personalista přečte to, co ho nejvíce zajímá (tedy jakou máte praxi jako svářeč).

Nebojte se zasahovat i do názvů pracovních pozic. Pokud v inzerátu hledají asistentku a vy máte v poslední pracovní smlouvě napsáno sekretářka, bez obav napište, že jste dělala asistentku. Stejně tak mnohé firmy rádi dávají na pracovní pozice cizí názvy. Když se ale budete hlásit například do menší české firmy, nemusí být cizí název klasické pracovní pozice zrovna trefný… Nejde přeci o název pozice, ale o její náplň a tak by mělo být budoucímu zaměstnavateli na první pohled jasné, co jste dělali. I když náplň práce třeba shrnete do odstavečku za tím. Co když jej ale pro nedostatek času nebude chtít luštit?

Nejste dokonalým adeptem? Přesto se přihlaste!

Jste po studiu, nemáte tak velkou praxi či chcete zkusit něco úplně nového a tak pro mnoho inzerátů nesplňujete všechny požadavky? To nevadí, klidně to zkuste!

I když například v inzerátu píšou, že hledají někoho s pětiletou praxí v oboru a vy máte jen dva roky, nevěste hlavu. Jsou tací, kteří třeba i po pěti letech nemusí umět to, co vy po dvou! Někdo se učí rychle, někdo pomaleji. Neváhejte a zkuste to. A že jste v oboru úplným nováčkem? Ani to někdy nevadí. Kdo nic nezkusí, nic nezkazí.

Stejně tak to platí i u některých kurzů, či znalosti jazyka. Pokud například máte zkušenosti, ale nemáte pro danou práci potřebné kurzy, třeba se nakonec vyplatí firmě vám takové kurzy zaplatit. Podobné to je i například s jazyky či ovládáním počítače. Pokud znáte potřebné základy a máte chuť se učit, zkuste to. Vše potřebné se doučíte časem.

V podstatě podle pracovních agentur pokud splňujete 80 % hlavních požadavků, nebojte se přihlásit. Vaše šance jsou veliké.

Na osobních vlastnostech záleží

Podobné to je, pokud máte z dřívějška praxi například s prací s dětmi, s vedením kolektivu a podobně. I když jste to dříve nedělali v přesně stejném oboru, může být tato životní zkušenost důležitější, než odpracované roky. K čemu bude šéfovi vaše předchozí praxe, když zjistí, že jako mistr nedokážete řešit konflikty?

Stejně důležitá je například i rychlost, či výmluvnost. Vhodnější je pracovník bez praxe, který si poradí se strojem rychle a chytře, než pracovník s praxí, kterému ale vše dlouho trvá. Anebo umíte dobře komunikovat s lidmi a sršíte asertivitou? Pak budete vhodnějším adeptem než někdo, kdo se neumí jasně vyjádřit a před problémy klopí zrak.

Samozřejmě – jsou vysoce odborné profese, kde je správná kvalifikace nutností. Na spoustě jiných pozic ale využijete i zkušenosti a dovednosti získané jinde. Pokud tedy splňujete kolem 80 % hlavních požadavků, zkuste se přihlásit.

Na pohovor se informujte

Na pohovoru ale ukažte, že jste připravení. A nezapomeňte, co jste v životopisu vypíchli pro danou pozici, když budete pozváni na pracovní pohovor! Projděte si web společnosti a vypište si to nejdůležitější o ní: jak dlouho funguje, co vyrábí, kdo jsou její zákazníci nebo konkurence.

»Proč měníte práci?« I na tuto otázku se musíte připravit. Co odpovědět? »Chci zkusit něco nového« je dobrý základ. Zkuste však jít víc do hloubky a říct, co »tím něčím« přesně myslíte. Promyslete si, co vás na nové práci nejvíce láká a hlavně: jaké konkrétní znalosti a zkušenosti můžete firmě přinést. Přesně to od vás personalisté chtějí slyšet.

Jaké si představujete ohodnocení? To je důležitá otázka pro personalisty i pro vás. Pokud řeknete málo, vypovídá to o vaší nízké sebedůvěře a neznalosti. Pokud moc, budete vypadat příliš náročně… Zjistěte si, jaké jsou obvyklé platy v dané pozici a zohledněte je se svými přednostmi.

»Chcete se na něco zeptat vy nás?« Tuhle otázku na pohovoru nejspíš také uslyšíte. Personalisté ji obvykle pokládají na samotném konci setkání. Chtějí vám dát prostor doptat se na to, co vás zajímá. A také testují váš skutečný zájem o práci. Na co se můžete zeptat? Třeba na to, jak vypadá typický pracovní den na dané pozici. Nebo proč odešel člověk, který tu práci dělal předtím.

Zabojujte!

Vsaďte na své komunikační dovednosti, průbojnost, pochlubte se tím, co jste v minulosti dokázali. Neváhejte se například podělit o to, jak jste vyřešili složitý problém v dřívějším zaměstnání. Pokud se jedná o týmovou práci, zmiňte se o vaší přátelské a vstřícné povaze.

Proč je to důležité? V zaměstnání obvykle trávíme třetinu dne. Když kolegové pracují, jak mají a všechno odsýpá, je v práci dobře. Dělat s někým, koho práce nebaví, je pomalý, neumí se vyjádřit nebo se nechce učit nic nového, je demotivující pro všechny.

I proto je velmi důležité, abyste vybírali takovou práci, která vás bude skutečně bavit. Je pro to ideální doba, kdy pracovních pozic je vskutku mnoho. A i když některé odvětví mohou nyní stagnovat, jistě se najde nějaká potřeba i úplně jiná práce, ve které se najdete.

Helena KOČOVÁ

FOTO – pixabay a archiv