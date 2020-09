Příprava Všejanské spojky se rozjíždí

Všejanská spojka, která má zrychlit železniční dopravu mezi Prahou a Mladou Boleslaví, by se mohla začít stavět v roce 2027. Hotovo by mělo být o tři roky později. Výše investice se odhaduje na 4,8 miliardy korun.

Správa železnic v tiskové zprávě informovala, že nyní vypsala výběrové řízení na zhotovitele projektu.

FOTO - wikipedia commons

Výstavbu Všejanské spojky dlouhodobě prosazují ve středočeském krajském zastupitelstvu i ve Sněmovně zastupitelé a poslanci KSČM.

Všejanská spojka bude dvoukolejná elektrizovaná trať v úseku Lysá nad Labem - Čachovice, po které budou moci vlaky jezdit zřejmě až 200 kilometrů za hodinu. Trať povede do stanice Lysá nad Labem pomocí mimoúrovňového přesmyku a následně bude v nové stopě pokračovat do Milovic, které protne v prostoru nynější stanice.

Současná trať do Milovic bude zrušena. Následně se nová trať stočí východním směrem a přes novou stanici Milovice-Boží dar a zastávku Vanovice se zapojí do jižního kolejového rozvětvení stanice Čachovice. V rámci navazujícího projektu bude trať od Nymburka do Čachovic elektrizována a dále k Mladé Boleslavi také předělána na dvojkolejnou.

Východně od Nepřevázky se nová trať odkloní a v podobě takzvané Bezděčínské spojky bude paralelně s dálnicí D10 pokračovat až do stanice Mladá Boleslav město. Ta bude přestavěna do podoby městského železničního terminálu a díky kombinaci nových traťových úseků bude moci být obsluhována přímými vlaky ze všech směrů, uvedla Správa železnic.

(ici)