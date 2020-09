Proč asi musel rozhovor s Václavem Klausem zmizet

Miloš Vystrčil se dnes cítí velikým. Vystupuje tak. Ohání se suverenitou, demokracií a svobodou, a dokonce přes Českou republiku chce otevřít Tchaj-wanu dveře do Evropy. Prý pro nás, tedy naši zem, to bude víc než přínos. A Čína? O té se nezmiňuje. Není pro něho významným státem. Navíc ji řídí komunisté a to je pro Vystrčila úplný »červený hadr v kolbišti«. Nedivím se. Jeho rodina ztratila svého času fabriku a vliv. Listopad mohl ho konečně zbavit úvazku ve škole a znovu vyzvednout mezi VIP. Byl na rozdíl od jiných připraven. Proto tak rychle zareagoval a nakonec se probil až k místu hejtmana Vysočiny. Pak tratil. Lidé jeho a jeho stranu odsunuli. Naštěstí dobrou propagandou a jménem, které všichni vzhledem k jeho hejtmanství znali, se protáhl až do senátu. Tady po smrti Jaroslava Kubery zasedl na jeho předsednické místo. To však zřejmě je pro Miloše Vystrčila málo. Míří výš. I ona cesta na Tchaj-wan o tom svědčí.

Mám před sebou text rozhovoru »otce zakladatele ODS« exprezidenta Václava Klause. K cestě na Tchaj-wan se vyjádřil velmi přímočaře. Na otázku novinářek, co jí říká, odpověděl: »…cesta pan Vystrčila je prostě klukovina, nezodpovědnost, a je smutné, že se něco takového u nás stalo. Bohužel vnitřní politický souboj, vnitřní ambice přehlušují jakoukoli koncepci zahraniční politiky. A to mě děsí.« Vyjádřil se i k onomu gestu předsedy Senátu - »Jsem Tchajwanec«. Řekl, tedy Václav Klaus: »…pokud by měl ten člověk trochu studu, tak by tento superslavný výrok prezidenta Kennedyho měl pro něj znamenat jediné: já nulka nemám právo ho nikdy použít…«. Rozhovor převzatý Seznamem se rychle ztratil v nenávratnu. Zřejmě se nehodil jeho tvůrcům. To je také ukázka naší demokracie, která má své hranice. Klaus, který říká něco jiného, než si přejí šéfové Seznamu, je prostě rychle vystřižen a nikdo už o jeho postoji neví anebo vědět nemá.

Pan Vystrčil kromě pochlebovačů kolem něj a nenávistí ochromených havlistů, byl pochopitelně i pochválen. Např. tím, který by se dokonce před předsedou Senátu za jeho cestu poklonil, byl Karel Schwarzenberg. Ano, onen muž, který by dr. Beneše za dekrety, jež znamenaly odchod sudetských Němců do země, kterou si tak před Mnichovem vysnili, jak řekl, poslal před soud. Ano, ten, který se rychle postaral o uznání Kosova. Dodnes nám jeho aktivity komplikují život. Myslím, že pro pana Vystrčila to není vyznamenání, ale to on nemůže pochopit. Pro něho zájmy naší vlasti jsou jen cár papíru, kterým se přece nebude vázat. To také Václav Klaus pochopil, a proto rozhovor s ním musel rychle zmizet ze Seznamu.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM na senátora na Děčínsku