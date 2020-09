Zisky pro soukromníky, zdražování pro občany

Poté, co byla prodána voda francouzské firmě Veolia, prodává se té samé firmě i teplo. Konkrétně jedna z největších teplárenských sítí v ČR - Pražská teplárenská. Nezodpovědné privatizace odvádějí každý rok obrovské zisky do zahraničních kapes soukromníků a snižují možnost Praze samostatně rozhodovat o životně důležitých potřebách občanů.

Peníze, kterými by se mohly hradit současné ztráty českých podniků a zemědělců, platy a důchody, ošetřovné, pomoc samoživitelkám, nová pracovní místa. Místo toho mohou rodiny očekávat jen další zdražování. Už teď přitom mají mnohé hluboko do kapsy. Není se co divit. Stále dražší je voda, energie, nájmy, ceny bytů, svoz odpadů a další služby. Co asi můžeme očekávat, pokud jde o teplo? Pražská teplárenská zásobuje v hlavním městě teplem 230 tisíc domácností, dále úřady, firmy, školy a další budovy. Její loňský čistý zisk činí 580 mil. Kč, její výnosy meziročně vzrostly o 4,8 % na 5,3 mld. korun. Náš občan z toho nemá nic.

Zadlužení ČR i lidí roste. Necháme si prodat celou naši zemi?

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha