Pečlivě připravené náhody

A pak, že dvě nuly nedokážou zkomplikovat dění ve světě! Tedy, pokud za nimi nestojí nějaká zvláštní síla, která se systematicky pokouší jim dát patřičný směr. Víte, nejsem právě odborník na americké zvláštní služby, ale v obou dále zmíněných případech jejich rukopis je docela zřetelný. Vlastním »dějiny CIA«, které vyšly i v češtině. Je to sice velmi objemný, ale poučný svazek. A najít v nich lze paralelu.

Co mám konkrétně na mysli? Případ Alexeje Navalného. Měl být otráven při cestě do Moskvy něčím na způsob novičok. Tedy alespoň podle německých tzv. specialistů, kterým Navalného ruští lékaři předali, aniž cokoli v jeho těle našli. Tam v Berlíně, pochopitelně, něco zjištěno být muselo. A tak se »to« objevilo. Další laboratoře přizvány nebyly. Proč také, když šlo o politickou objednávku. A jsme u jádra věci. Běloruské jaro zřejmě nebylo tak silné, zdrženlivost Ruska také sehrála v tomto případě svou roli, proto muselo být nalezeno jiné »kladivo na čarodějnice«. Našlo se. V Navalném. Splnil se tak úkol, který jistě CIA dostala. Bylo možné jeho případ použít v útoku na Rusko, pokud nesplní úkol, který mu ze Západu byl uložen. Tedy najít toho »kdo Navalného otrávil«. Nejlépe z lidí kolem prezidenta Putina. Trochu to připomíná ultimatum, které v létě roku 1914 dalo Rakousko-Uhersko srbskému království, ač předem vědělo, že jakýkoli výsledek šetření z jeho strany bude hodnocen špatně.

Navalnyj se stal tedy možnou záminkou k tomu, aby Německo mohlo naplnit úkol, který dostalo přímo ze Spojených států. Odstřihnout se od dokončovaného plynovodu Nordstream, a zdůvodnit tak neplnění dohod. Uvidíme. Američané za to Němcům jistě rádi dodají jejich zkapalněný plyn. Tak Rusko bude poškozeno a USA rychle zaplní vakuum, i když to Němce bude více stát. Pro Trumpa to bude bod navíc při klání s kandidátem Bidenem.

Tou druhou nulou, nýmandem, je český předseda Senátu. Cesta na Tchaj-wan nebyla sice jeho dílem, ale někdo ji jeho předchůdci musel navrhnout. Že to byl někdo z českých diplomatických kruhů, lze vyloučit, že by vyšel vstříc pražskému primátoru Hřibovi, jenž má, pokud jde o Tchaj-wan, své zájmy a své patrony, u osoby Jaroslava Kubery je nepravděpodobné. Někdo jiný však ke Kuberově cestě musel dát podnět. Ten někdo není v popředí. Smrt Jaroslava Kubery všechno změnila. Že by ji ovlivnil dopis z čínské ambasády, je bluf. Kubera byl náruživý kuřák a slovo kardio mu říkalo málo. Byl svůj, svérázný, neřiditelný. Místo něj »do lodi« naskočil Miloš Vystrčil. Načatý námět doporučený dokonce ministrem zahraničí USA Pompeem, tedy jeho rádci, dovedl do konce. Možná i proto, že tušil, jak bude slavným. Řeči o svobodě a demokracii, naší suverenitě, jako bývalý kantor lehce zvládl. Byly a jsou jen zástěrkou pro provokaci a nečeský zájem.

Zbývá se zeptat: Kdo především má profit z narušení našich ekonomických a jiných vztahů s ČLR? Pro koho byla cesta zkušebním balonkem a možným příkladem pro jiné? Zatím byla ČR na jednom z předních míst hospodářské spolupráce s Čínou v Evropě. To cestou pana Vystrčila padá. Ostatně již primátor Hřib udělal mnohé pro vznik nedůvěry a nepřátelství. Vystrčil jen v »Hřibově díle« pokračoval. Byl za to pochválen americkou stranou. Poškodilo to naše vztahy k Číně. Nejen ovšem naše, protože část politiků EU, po – přiznávám – zbytečně expresívních vyjádřeních Číny, cítila povinnost se postavit za Vystrčila. Spíše však proti tak razantním reakcím.

Najednou, v době, která je rozhodující pro přesvědčování amerických voličů, aby Trump byl zachován, se vyskytly dvě akce, které »nepřišly shůry«, ale byly pečlivě připravené. Každá směřovala na jednoho z největších amerických protivníků. Myslíte, že to byla náhoda? Ve světě je málo náhod, a když, tak jsou pečlivě připravené.

Jaroslav KOJZAR