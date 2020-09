»Navalnyj je mrtev, ať žije Navalnyj«

Jedy jsou dnes tuze populární, zejména Kreml si je údajně oblíbil. Dá se jimi totiž řešit spousta nepříjemných věcí. To jsme to dopracovali. Nepamatuju se, že před rokem 1989 mohlo být něco takového možné. A to byla doba »útlaku«. Ale bylo o dvacetkrát míň vražd. Novináři se nevraždili, a už vůbec ne na objednávku. A zákony se musely dodržovat, dnes se tomu říká teror a diktatura.

Ale zpátky k jedům. Případ Navalnyj je zajímavé sledovat. Tak ony ty jedy jako novičok, či u nás ricin, nebudou asi nic moc žádná sláva. Nebo jsou ruští agenti ještě větší čučkaři, než jsme si mysleli!?

Ale vážně, je absolutní nesmysl, aby si Ruská federace dělala problémy navíc tím, že bude likvidovat někoho z opozice, na to je příliš chytrá a zkušená. To si opravdu může myslet člověk totálně dezinformovaný anebo skutečně hloupý.

Přece Ruská federace nebude ohrožovat sama sebe žádnými obchodními sankcemi, když dělá vše pro to, aby se sankce zrušily. Ohrozilo by to třeba jeden z nejhlavnějších projektů plynovodu Severní proud 2, zvláště když je před dokončením, a neustále se snaží určitá část amerických vládních mocenských struktur tento projekt za každou cenu zastavit. Uvědomují si totiž, že by tento tržní prostor musely rychle opustit.

Někdo by rád zvolal »Navalnyj je mrtev, ať žije Navalnyj«. Jenže ono to není tak jednoduché. Naštěstí Navalnyj se nám probouzí z otravy novičokem, a dokonce je schopen komunikovat, tak nám určitě poví, kdo mu dával co pít. A odhaduji, že Navalnyj se v Německu v nemocnici Charité pomalu, ale hodně pomalu bude zotavovat a že teď budou masové sdělovací prostředky, včetně našich, neustále živit, přiživovat tuto travičskou informační aféru. Ovšem, došlo by třeba k převratu v Rusku, viděli bychom i doslova zázrak uzdravení Navalného otravy smrtelným jedem a postavení se do čela ruského Majdanu.

Jen by mě zajímalo, jakou barvu by si Navalného současná pátá kolona zvolila. V tomhle jsou docela kreativní jedničky, ti američtí zločinní konstruktéři různých převratů ve světě. Přál bych si naivně, aby mohli lidé raději v klidu a míru pracovat. Aby dostávali zprávy především o tom, co se kde podařilo a čeho se dosáhlo, ale to bychom museli žít v jiném systému, ne v nelidském, kterému někteří, většinou paraziti, říkají demokracie.

Roman BLAŠKO