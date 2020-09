Ilustrační foto - wikimedia commons

Hledá se podoba terminálu rychlodráhy

Správa železnic vyhlásila první architektonickou a urbanistickou soutěž na terminál vysokorychlostní trati v České republice. Svou koncepci by měl získat terminál na východním okraji Prahy poblíž Nehvizd, který bude součástí rychlodráhy mezi Prahou a Brnem, jejíž první část by se měla začít stavět v roce 2025.

Vedle samotného nádraží by soutěž měla zahrnovat i přestup na regionální autobusy, záchytné parkoviště a napojení na dálnici D11. Vítězný návrh bude znám na začátku příštího roku.

Připravovaný terminál, zatím s pracovním názvem Praha východ, bude sloužit zejména obyvatelům severovýchodní částí Středočeského kraje a přilehlých oblastí hlavního města. Stanice by jim měla umožnit využívání vysokorychlostní železnice bez nutnosti cestovat do centra metropole. Na terminálu bude fungovat pravidelná železniční doprava do centra Prahy, kam by cesta měla trvat asi 15 minut, a také do Brna, Ostravy, Drážďan, Vídně a dalších měst. U terminálu by podle dřívějších zpráv mělo vzniknout kolem 3000 parkovacích míst a také nové napojení na blízkou dálnici D11. Součástí bude i přestup na autobusové linky pražské a středočeské integrované dopravy.

Výstavba terminálu by navíc podle správy mohla fungovat jako impuls k rozvoji okolního území. Podobu širšího okolí nádraží a možnosti jeho využití představí architekti v ideové části vyhlášené soutěže. Další rozvoj lokalit v sousedství terminálu však bude mít plně na starosti místní samospráva.

Terminál bude součástí připravovaného úseku z Prahy Běchovic do Poříčan. Ten patří mezi nejrozpracovanější projekty v rámci přípravy rychlodrah v ČR, správa k němu vyhlásila zakázku na zpracování dokumentace k územnímu řízení.

Stát dále ve zrychleném režimu připravuje úseky rychlotratí Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou, úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno - Vídeň/Bratislava a také dva úseky mezi Prahou a Drážďany.

Výstavba vysokorychlostních tratí by měla výrazně navýšit kapacity současné železniční sítě a také zrychlit spojení na vytížených tratích. O výstavbě se v ČR hovoří už od devadesátých let, přípravy však začaly až v posledních letech.

(ici)