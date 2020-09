John Lenon. foto - wikimedia commons

Vrah Lennona znovu neuspěl

Muž, který v roce 1980 zastřelil zpěváka Johna Lennona, pojedenácté neuspěl se žádostí o podmínečné propuštění, informovala v minulém týdnu agentura AP.

Soud Marku Davidu Chapmanovi kvůli vraždě zakladatele a zpěváka legendárních The Beatles vyměřil doživotní trest s možností podmínečného propuštění nejdříve po 20 letech. Naposledy se žádostí o možnost opustit podmínečně vězení neuspěl před dvěma lety, znovu bude moci žádat v srpnu 2022. Poprvé si žádost podal v roce 2000.

Trest si odpykává ve věznici nedaleko Buffala ve státu New York. Chapman Lennona zastřelil pěti výstřely 8. prosince večer před domem v New Yorku na Manhattanu, kde hudebník žil v luxusním bytě. Stalo se to jen několik hodin poté, co mu Lennon podepsal album Double Fantasy, které nahrál s manželkou Yoko Ono. Chapman tehdy z místa činu neutekl. Zůstal a policie ho našla, jak si čte knihu Jeromeho D. Salingera Kdo chytá v žitě. V minulosti Chapman, který se narodil v roce 1955 v Texasu, řekl, že s každým rokem se »víc a víc stydí« za zločin, který spáchal. U soudu ale prohlašoval, že tímto způsobem k sobě chtěl přitáhnout pozornost, proslavit se.

(ava, čtk)