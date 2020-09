Ilustrační FOTO - Pixabay

Pod střechou se roušky nosí

V celém Česku se budou muset nosit roušky na úřadech, v obchodech, firmách, kancelářích i ve všech dalších vnitřních prostorách. Důvodem je rostoucí počet nakažených novým koronavirem. Nejhorší je situace v hlavním městě. Některé země zvažují, že Prahu zařadí na »červený seznam« rizikových míst. Cestující z ní by tak po příjezdu museli na test či do karantény.

Za úterý přibylo 1164 lidí s koronavirovou nákazou. V Praze jich bylo 221. Jsou to zatím nejvyšší počty od začátku šíření covidu-19 v ČR. U většiny osob má nemoc mírný průběh, mnozí jsou bez příznaků. V nemocnici bylo 234 lidí, ve vážném stavu pak 62.

Centrální zdravotnický tým se shodl na plošném zavedení roušek. Od opatření si slibuje omezení rizika nákazy a zpomalení jejího šíření. »Platí jednoduché pravidlo - pod střechou se rouška nosí,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Roušky se nemusejí nosit v mateřských školách. Nemusejí je mít malé děti či lidé s duševními poruchami, hosté restaurací při konzumaci jídla a pití, lidé v plaveckých bazénech či sportovci při tréninku, zápasech a soutěžích. Ochrana nosu a úst by se naopak měla nosit v kancelářích a na pracovištích, kde mají zaměstnanci menší rozestup než dva metry.

Vláda hasí požáry

»V posledních dnech jsme svědky rekordního růstu počtu nakažených koronavirem,« řekla Haló novinám Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. »Za den nyní přibývá nakažených téměř stejně jako v osmkrát větším Německu. Česká republika už není pro naše sousedy tak bezpečnou zemí, jakou byla dříve. Že jsou roušky, desinfekce a dodržování rozestupů hlavními opatřeními proti šíření koronaviru víme a v některých zemích se roušky nosit nepřestaly ani v létě, jak tomu bylo u nás. Vláda se nyní snaží zamezit dalšímu rekordnímu nárůstu nakažených a zároveň ochránit nejrizikovější skupiny, což jsou nejen senioři, ale i chronicky nemocní lidé. Z tohoto pohledu jsou současná opatření nezbytná, nicméně jsou vydávána chaoticky, chybí jedna odpovědná osoba, která by všechno řídila a komunikovala s odborníky i s veřejností. Je vidět, že zřejmě úplně nefungují ani tzv. chytrá karanténa ani tzv. semafor, které měly ochránit před plošnými opatřeními. Vláda spíše hasí požáry, než aby měla jasnou koncepci a uměla jednoznačně vysvětlit svá opatření,« uzavřela Marková.

Podzim bude těžký

Statistiky ukazují, že nakažených přibývá v Česku násobně víc než v jiných státech. V ČR bylo za úterý zhruba 109 nových případů na milion obyvatel, v Německu a na Slovensku kolem 16, v Rakousku a Chorvatsku přes 50. Belgie se rozhodla zařadit Prahu na červený seznam rizikových oblastí. Plánuje to i Německo. Potřeba tak bude po příjezdu z české metropole nejspíš test či karanténa. Lidí mimo Prahu by se omezení týkat neměla.

Podle Vojtěcha není postup jiných států překvapivý a je nutné s ním počítat. Ministr míní, že by při vyjednáváních se zeměmi o případném rozvolnění postupu vůči cestujícím z Prahy mohlo pomoci to, že česká strana zavádí opatření.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) čeká Česko těžký podzim, ale ekonomická omezení si země nemůže dovolit a vláda je zavádět nebude. Podle Vojtěcha by případná opatření mohla být jen v regionech s nejhorší epidemiologickou situací.

Nákaza se šíří

Většina okresů se tento týden na mapě podle rizika nákazy posune do zeleného, prvního stupně rizika, hlavní hygienička Jarmila Rážová. Dosud bylo deset zelených okresů, Praha byla jediná v oranžové barvě jako nejvýznamnější lokální ohnisko nemoci covid-19 v Česku.

Takzvaný semafor má podle míry rizika nákazy novým typem koronaviru tři stupně, od nejnižšího zeleného přes oranžový po červený. Zelenou barvu v současném semaforu mají okresy Hodonín, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Třebíč, Blansko, Kolín a Příbram. Ve zbylých částech země bylo ještě minulý týden podle hygieniků riziko nákazy zanedbatelné.

»Republika zezelená a možná se některé regiony dostanou do oranžové barvy, ale to ještě budeme vyhodnocovat s hygieniky,« řekl Vojtěch.

Pomůže sebetrasování?

Připravuje se projekt takzvaného sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na onemocnění covid-19 sami na webu vyplnili formulář se svými kontakty z posledních dní. Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví posuzují možné změny systému trasování kontaktů nakažených koronavirem, prvotní návrh předloží do konce týdne.

Vojtěch uvedl, že pilotní verze by měla být naprogramována do konce příštího týdne. Termín uvedení do provozu ale zatím nesdělil. Projekt nazval spíše sebereportováním. »Člověk dostane zprávu o tom, že je pozitivní esemeskou. V té zprávě bude i odkaz na určitý portál, kde se přihlásí a bude tam moci zadat veškeré své kontakty, na které si sám vzpomene, se kterými se setkal. Označí, že to je rodina, kolega z práce, napíše jejich telefonní čísla a hygiena bude mít usnadněnou práci, protože už bude pouze navolávat tyto kontakty. Teď aktuálně to je tak, že hygiena volá pozitivnímu člověku a získává od něj informace skrze daný hovor, což bezesporu prodlužuje proces,« poznamenal ministr.

