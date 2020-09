Ilustrační FOTO - Pixabay

Moskva odmítla »dezinformační kampaň«

Moskva odmítla jako součást proti Rusku mířící »dezinformační kampaně« úterní prohlášení ministrů zahraničí hospodářsky vyspělých zemí sdružených ve skupině G7, které odsoudilo otravu předáka ruské opozice Alexeje Navalného a vyzvalo k potrestání zodpovědných lidí.

Ruské ministerstvo zahraničí v reakci podle agentury TASS uvedlo, že cílem není zájem o zdraví Navalného, nýbrž zavést nové sankce vůči Rusku.

»Na pozadí nekonstruktivního přístupu německých úřadů pokračují bezdůvodné útoky na Rusko,« zdůrazňuje se v dokumentu. »Rozvinutá masivní dezinformační kampaň jasně svědčí o tom, že její iniciátoři nevidí hlavní úkol v péči o zdraví Navalného a zjišťování skutečných příčin jeho hospitalizace, ale v mobilizaci sankčních nálad,« dodalo ministerstvo.

Němci tají údajné výsledky

Postěžovalo si přitom na to, že Rusko stále nedostalo od Německa potřebné informace o výsledcích laboratorních testů a vyšetření Navalného, který leží v berlínské nemocnici. »Nedostatek výše uvedených informací neumožňuje ruským vyšetřujícím orgánům použít všechny nezbytné procedurální mechanismy ke zjištění okolností incidentu,« konstatuje se v prohlášení.

Akademický kritik ruského prezidenta Vladimira Putina zkolaboval v srpnu v letadle, jímž se vracel ze Sibiře do Moskvy. V bezvědomí byl nejprve hospitalizován v Omsku a později, po mezinárodním tlaku a naléhání rodiny, převezen na berlínskou kliniku Charité. Tam laboratorní testy v těle Navalného objevily až po několika dnech stopy otravy. Německá vláda pak po rozborech údajných armádních specialistů oznámila, že šlo o nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz, ale i USA a další státy.

Moskva stále odmítá, že byl Navalnyj otráven v Rusku. Odvolává se přitom na informace od lékařů v Omsku, kteří Navalného měli v péči poté, co minulý měsíc nečekaně zkolaboval. Ti tvrdí, že laboratorní testy neprokázaly žádnou otravu ani přítomnost toxických látek v těle opozičního politika nebo na jeho věcech. Podle zpráv omští lékaři prováděli testy na více látek mimo jiné i na novičok. Opoziční média různých zemí si všimla, že Německo jedním dechem při obviňování Ruska také požaduje ústy různých pravicových politiků sankce proti plynovodu Severní potok 2. Ty vyžaduje americký prezident Donald Trump, aby posílil vývoz drahého amerického plynu do Německa. Německé obchodní kruhy to ale odmítají.

