Ilustrační FOTO - Pixabay

Výbor zahrnul do daňového balíčku i nižší daň z nafty

Vládní daňový balíček na rok 2021, který počítá především se zavedením stravenkového paušálu a s vyšším zdaněním cigaret, jde na plénum Sněmovny s kladným doporučením rozpočtového výboru. Sněmovní rozpočtáři však navrhli provést v balíčku několik úprav. Týkají se možnosti mimořádných odpisů majetku pro podnikatele a firmy či snížení spotřební daně z nafty.

S návrhem na zavedení možnosti mimořádných odpisů majetku sloužícího k podnikání uspěli poslanci Jan Volný (ANO), Miloslava Vostrá (KSČM) a Roman Onderka (ČSSD). Podnikatelé by podle něj vybraný majetek mohli daňově odpisovat výrazně kratší dobu, než jim nyní umožňuje zákon o daních z příjmů. Vztahovalo by se to na majetek pořízený od letošního 1. ledna do 31. prosince příštího roku. Návrh se vztahuje na majetek v 1. a 2. odpisové třídě. V 1. třídě se odpisuje majetek tři roky, nově by to mělo být jen jeden rok. Patří sem například nástroje, nářadí, počítače nebo některé zemědělské stroje. V 2. odpisové třídě se majetek odpisuje pět let a nově to mají být dva roky. Do ní spadají hlavně osobní automobily, nákladní motorová vozidla, autobusy nebo například obráběcí stroje. Pozměňovací návrh podpořilo 17 z 18 přítomných poslanců.

Volný uspěl i s návrhem na snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o korunu na litr. Daň nyní představuje 10,95 Kč na litr. Volného návrh také počítá s tím, že se sníží i vratka části spotřební daně zemědělcům, takzvaná zelená nafta. S oběma návrhy souhlasilo ministerstvo financí.

Miloslava Vostrá (KSČM).

Se souhlasem výboru se setkal i další Volného návrh, který ruší možnost daňových odpisů u nehmotného majetku. Vztahovalo by se to až na nehmotný majetek pořízený po nabytí účinnosti této změny.

Účelovost je namístě

Pokud jde o daňový balíček na příští rok, největší diskuse se od jeho předložení vedly kolem zavedení stravenkového paušálu. Stejně tak tomu bylo i na jednání rozpočtového výboru. Stravenkový paušál ministerstvo financí navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Šéfka resortu Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že vláda stravenky neruší a že záleží jen na zaměstnavatelích, k čemu se přikloní. Odpůrci návrhu však poukazují na to, že lidé budou motivováni chtít místo stravenek peníze, které pak utratí za jiné věci než jídlo. Zavedení paušálu podle nich ohrozí existenci závodního stravování, bude to mít dopad na restaurace, ale také na státní rozpočet. Ten odhadují na zhruba 20 miliard korun.

»Návrh je sice koncipován alternativně, to znamená, že firmy si mohou vybrat, jakou cestou půjdou, ale předpokládá se, že realitou bude expanze té daňové úlevy, protože podniky to využijí k optimalizaci, a dopad na zaměstnance bude takový, že nebudou muset použít tyto peníze na zdravé stravování,« řekl našemu listu člen výboru, stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš. Navrhoval proto, aby v zákoně bylo výslovně stanoveno, že tyto prostředky jsou vázány na stravování, a aby tato vázanost byla kontrolována. Se svým návrhem však neuspěl. Hlavní výtky jeho odpůrců směřovaly k tomu, že kontrola by byla obtížně proveditelná zejména v systémech, kdy se lidé chodí stravovat do hospod. S tím Dolejš nesouhlasí. V současné době, kdy se rozšiřují různé digitální metody, se podle něj jedná o naprostou banalitu. »Myslím si, že účelovost je tady opravdu namístě, ale uvidíme, co se stane do projednávání návrhu na plénu Sněmovny. Může vzniknout jiná varianta s tím samým úmyslem, takže je na diskusích, jestli ten návrh upravíme a znovu podáme,« dodal Dolejš.

Výraznější zvýšení daně z cigaret

Neuspěl ani Petr Dolínek (ČSSD), který navrhoval, aby byl stravenkový paušál osvobozen od daně z příjmu do výše 35 % místo navrhovaných 75 %. »Aby to nebyl nástroj při vyjednávání o mzdách, aby se to nevyužívalo pro umělé navyšování mezd,« zdůvodnil Dolínek svůj návrh. Miroslav Kalousek (TOP 09) oponoval, že úplně stejně se zachází také se stravenkami. »Jsou využívány k daňové optimalizaci i k vyjednávání o mzdách,« uvedl. Jediné řešení by podle něj bylo, daňové zvýhodnění úplně zrušit.

Daňový balíček dále rozšiřuje obcím možnost stanovovat tzv. místní koeficient daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce. Nyní mohou koeficient určit jen na celé území. Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce.

Výbor podpořil návrh Mikuláše Ferjenčíka (Piráti), aby u daně z nemovitých věcí obce mohly stanovovat koeficient až na jedno desetinné místo v rozmezí od 1,1 do pěti. Nyní mohou použít jako koeficienty pouze celá čísla 2,3,4 a 5. Ministerstvo financí s tímto návrhem souhlasilo, podle něj existuje po tomto řešení poptávka ze strany obcí.

Vládní návrh obsahuje i další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. To by mělo do rozpočtu podle odhadů přinést v roce 2021 navíc dvě miliardy korun a 1,9 miliardy korun v roce 2022 i v roce 2023. Výbor dal přednost úpravě, se kterou přišel předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a která navrhuje výraznější zvýšení sazeb daně. V příštím roce by se měly zvýšit o deset procent a v dalších dvou letech o pět procent.

(jad)