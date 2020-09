Lež je jeho profesí aneb Kdo je ve skutečnosti Mike Pompeo!

Ačkoliv zahraniční politika nepatří u občanů naší země mezi nejdůležitější oblasti, které je nutné řešit, v posledních týdnech se toho v našich končinách hodně událo. Ráda bych se vrátila k návštěvě stávajícího ministra zahraničí USA Mikea Pompea. To, že je ministrem Spojených států, byla víceméně jediná faktická informace, která v televizi v drtivé většině v souvislosti s tímto člověkem zaznívala.

Minulost Mikea Pompea je ovšem velmi zajímavá. Už jeho poslední působiště v pozici ředitele nechvalně známé CIA (než se stal v dubnu 2018 ministrem) dává tušit něco o charakteru, jaký tento, naší pravicí opěvovaný politik, má. Ostatně, sám v loňském roce před publikem z texaské A&M University přiznal: »Lhali jsme, podváděli a kradli.« Nic překvapivého – ostatně CIA po celou dobu její existence až do dnešních dnů provází podvratná činnost zemi »neposlušných« Americe.

Nevím, jestli to lidskoprávní teoretikové tleskající jeho slovům o demokracii a dodržování právního státu věděli, ale mezi jeho známé postoje patří třeba obhajoba nelidského mučicího nástroje waterboardingu. Na Guantánamu, označovaném jako gulag dnešní doby, s tímto pánem mají osobní zkušenost – když přijel na návštěvu a vězni drželi protestní hladovku, prohlásil, že se mu zdá, že přibírají. Tím se dostáváme dál do historie, která je u Pompea spojena s byznysem v oblasti letectví, zbrojení, těžby a se společností Koch Industries – druhé největší na burze neobchodovatelné soukromé společnosti USA s ročním obratem přes 100 mld. dolarů. Však také bratři Kochovi aktivně podporovali kampaň M. Pompea do Sněmovny reprezentantů (zde zasedal od roku 2011).

Jeho černobílé vidění světa asi nejlépe ilustrují jeho slova při srpnové návštěvě ČR. Zkrátka cokoli ruského nebo čínského (případně ještě íránského) je špatně, nicméně mezi nepřátele už spolu s D. Trumpem zařadil například i lidi, kteří se snaží ochránit oblast Arktidy. Válečnické choutky jsou zase vidět v podpoře Saúdské Arábie v rámci války v Jemenu nebo v postoji, v němž nabádá, aby se země spojily proti Čínské lidové republice. Opravdu je takový člověk vzorem pro ODS, Baxu, Vystrčila a naši pravicovou scénu? To klesli už hodně hluboko…

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně ÚV KSČM