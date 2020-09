Občanský průkaz

Ne, nebudu zde hodnotit hořkou komedii Petrů Šabacha a Jarchovského, ani vzpomínat na to, jak někteří chtěli doma mlátit červenou nebo hnědou knížečkou, v současnosti kartičkou, o stůl na důkaz své dospělosti. Ani o »hrdinství« jedněch a »sviňárnách« druhých, kdy kolem roku 1986 první sami sobě a druzí někomu jinému natrhli stranu 17 – to bych se totiž vracel zpět ke zmiňovanému filmu.

Jedna moje známá je prázdninová babička. Právě o prázdninách si totiž užívá svých vnoučat, odložených vnoučat. Střídají se u ní na chaloupce ve větších či menších počtech a ona se na rozdíl od vnoučat s těmi šedesáti dny neloučí tak nerada.

Nedávno měla v péči malého vnoučka a slečnu. Domluvila se se svou stejně »vybavenou« známou z druhého konce kraje na společné návštěvě pražské zoo. Sešli se na Hlavním nádraží, kde si oba klučíci a slečny padli do oka, slečny dokonce zjistily, že v září nastupují na stejnou školu.

Pak si zakoupili lístky na MHD. Zaznamenali, že zatímco předtím ve vlaku ušetřili na jízdném po 75 %, po Praze je sleva »pouze« 50 %. Cesta tam i procházka za zvířátky proběhla v pohodě, při zpáteční cestě je na Florenci svou přítomností poctili revizoři. Pražská část výpravy prošla bez problémů, jen slečně revizor vysvětli, ať si dá pozor na 15. narozeniny, kdy jí končí možnost slevy. Známá i mladší vnuk také bez ztráty kytičky, ale slečnu revizor požádal o doklad, že jí ještě není 15. Ona však hrdě pronesla, že už má občanku od ledna. »Tak to je za 800!« řekl nekompromisně druhý z revizorů. Přestože měla koupený a označený lístek. »Pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu dětí 10–15 let je potřeba předložit Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let nahraným na čipovou kartu nebo papírovým Průkazem PID Dítě 6–15 let. Pokud se dítě neprokáže předepsaným způsobem, ale prokáže svůj věk, může si zakoupit zvýhodněnou jízdenku pro dítě do 15 let. V opačném případě si musí zakoupit plnocennou jízdenku,« píše se na www.dpp.cz.

Ano, úplně všem uniklo, že v Praze je sleva do 15 a že u slečny už neplatí. Ale pozorným čtenářům asi došlo to, co i vnučce mé známé. Zeptala se budoucí spolužačky, kdy jí bude 15 a dozvěděla se, že už bylo v květnu…

Ale to je celkem nedůležité. Opravdu je nutné, aby v tomto věku byla pokuta za označení špatně zvoleného lístku stejná, jako třeba u třicetiletého frajírka, který neměl lístek vůbec a ještě revizora minimálně slovně napadne?

Zbyšek KUPSKÝ