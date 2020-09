Ilustrační FOTO - Pixabay

Předvolební akce pravicové opozici nevyšla

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána na žádost čtyř opozičních stran - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, se nekonala. Poslanci, kteří se kvůli koronaviru sešli v polovičním počtu, neschválili její program. Vystoupit tak mohli pouze politici s takzvaným přednostním právem.

Pro program schůze zvedlo ruku 45 z 98 přítomných zákonodárců. K zástupcům stran, které schůzi svolali, se přidali Piráti, poslanci SPD a dvě nezařazené poslankyně. Zástupci vládní koalice a komunisté program nepodpořili.

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika bylo svolání schůze předvolební akcí pravice. Již na tiskové konferenci před začátkem schůze avizoval, že komunisté program nepodpoří. »Téměř všechny body, které jsou na programu mimořádné schůze, jsou součástí řádné schůze, která začíná příští týden. Postrádám jiný smysl ke svolání mimořádné schůze než ten, že jde o předvolební akci pravicové opozice,« zdůvodnil postoj komunistických poslanců.

Návrh programu čítal celkem osm bodů. Byly mezi nimi vládní návrh na zavedení paušální daně pro některé živnostníky a senátní předloha o jednorázovém příspěvku krajům 500 korun na obyvatele, což by jim nahradilo výpadek daňových příjmů v souvislosti s epidemií koronaviru.

Občanští demokraté chtěli prosadit prodloužení odpuštění sociálních odvodů pro živnostníky a malé firmy do konce roku. Návrh obsahoval také lidoveckou předlohu, která by v některých případech zjednodušila postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. TOP 09 navrhla do programu debatu o podpoře osob samostatně výdělečně činných, kteří působí v živé kultuře. V programu byla také poslanecká novela, jež zvyšuje hranici pro odvod zdravotního a sociálního pojištění z odměn z dohod o provedení práce. Poslanci STAN chtěli projednat svoji novelu o zmírnění podmínek nároku na ošetřovné. Nebylo by k němu nutné potvrzení školy o jejím uzavření, pokud by byla zavřená na základě plošného mimořádného opatření vlády.

Pavel Kováčik (KSČM).

Koncepční řešení je pro vládu cizí slovo

»Předlohy zařazené na program mimořádné schůze jsou silně populistické, témata jsou vybrána především z toho důvodu, že se blíží krajské volby a každý bod se hodí,« řekla novinářům místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová. Klub se podle ní s předloženými návrhy neztotožňuje, jediný bod, který by komunisté možná byli schopni podpořit, je novela KDU-ČSL zjednodušující výměnu průkazu osob se zdravotním postižením. »Nicméně bychom rádi viděli velké koncepční řešení lékařské posudkové služby, která by i toto mohla řešit, bohužel za poslední tři roky je koncepční řešení pro vládu cizí slovo,« dodala Aulická.

S návrhy ODS které prodlužují odpuštění sociálních odvodů pro živnostníky a pro malé firmy do konce roku, KSČM podle Aulické nesouhlasí. »Jsem přesvědčena, že ekonomika nyní jede, firmy se snaží znovu dostat do fáze, ve které byly před koronavirem a opatření, která jsou např. v rámci ministerstva práce, pomáhají. Nyní se musíme bavit o tom, že nechceme ekonomiku mírnit nebo zastavovat, naopak chceme, abychom se dostali někam, kde to bude fungovat a zaměstnanci budou mít svá zaměstnání,« řekla místopředsedkyně klubu.

Před samotným hlasováním o programu poslanci vedli zhruba dvouhodinovou debatu. Vystupovali zejména opoziční řečníci s přednostním právem. Vysvětlovali, proč o svolání schůze požádali, a kritizovali také vládu kvůli současnému šíření nemoci COVID-19.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že další pomoc živnostníkům, menším firmám a krajům, kterou navrhují občanští demokraté, je nutná kvůli diletantismu vlády. Promarnila podle něj šanci připravit se na novou vlnu koronaviru. »Šíření viru se prakticky vymklo jakékoli kontrole, chytrá karanténa se rozpadla, nikdy nezačala fungovat a nikdo z nás neví, jak se bude situace vyvíjet za měsíc, jak to bude vypadat,« uvedl Fiala.

Podobně se vyjádřil předseda poslanců SPD Radim Fiala, podle kterého vláda »prošustrovala« čas se na současnou situaci kolem koronaviru připravit.

Místopředseda pirátských poslanců Lukáš Černohorský uvedl, že první vlna epidemie koronaviru nepřinesla ponaučení pro budoucnost. »Bylo krátkozraké mluvit o ČR jako premiantovi v boji proti CIVID-19. Pan premiér vydává stanoviska o slábnutí viru, která jsou v rozporu s odbornými stanovisky,« podotkl.

Překotné rozvolňování opatření

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová žádala, aby se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyjádřil k aktuálním opatřením týkajícím se koronavirové krize a řekl poslancům, jak hodlá situaci dále řešit. Vojtěch je ale ještě v karanténě.

Zástupci KSČM na tiskové konferenci potvrdili, že komunisté nynější opatření podporují, neznamená to ale, že nemají žádné výhrady. »Rozvolnění opatření, která byla zavedena v souvislosti s první vlnou epidemie, probíhalo podle našeho názoru kapánek překotně. Už tehdy jsme varovali, že druhá vlna může přijít dříve, než se očekává, a i když se jí tak zatím oficiálně neříká, berme na vědomí, že druhá vlna epidemie je tady, což dokazují obrovské denní nárůsty počtu nakažených,« řekl Kováčik. Právě vzhledem ke zkušenostem z první vlny, opatření by měla být podle něj koncepčnější, neměla by být ad hoc ze dne na den a i vzájemně si odporující názory na nošení roušek ve školách podle něj svědčí o tom, že vláda je trošičku bezradná. »Doufejme, že se najde a že nebude stačit k uklidnění situace pouze to opatření, že nám seniorům pošlou pět roušek a jeden respirátor,« dodal předseda komunistických poslanců.

Zároveň ujistil, že KSČM podpoří všechna opatření, která povedou ke zklidnění situace a k utlumení rozmáhající se vlny epidemie. Souhlasí také s tím, aby v případě, že to bude nutné, mohly i jiné složky než doposud, pomáhat při zásazích proti ohniskům zejména v domovech seniorů a dalších zařízeních. S podporou KSČM mohou podle Kováčika počítat také všechna sociální opatření, která pomohou zejména ohroženým skupinám. »V této souvislosti já jako podjatý, nemůžu blíže komentovat pětitisícovku pro seniory, ale můžu komentovat to, že senioři nejsou zdaleka jedinou ohroženou skupinou, která si zaslouží určitou pomoc, že snad ještě daleko ohroženější skupinou jsou matky samoživitelky a rodiny handicapovaných osob. Tam si myslím, že by vláda měla velmi intenzivně hledat cesty, jakým způsobem jim pomoci,« dodal Kováčik.

Aulická dodala, že na středečním jednání zdravotního výboru proti zavedeným plošným opatřením nikdo neprotestoval. »Napříč politickým spektrem se spíš diskutovalo o odborných věcech a z toho vyplývá, že i politicky se na těchto opatřeních shodujeme. Nadchází podzim, bude přibývat respiračních onemocnění a nárůst případů nákazy novým koronavirem je potřeba utlumit a připravit se tak, aby nových případů onemocnění COVID-19 bylo co nejméně,« prohlásila poslankyně.

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka poté, co nebyl schválený program mimořádné schůze, uvedl, že strana bude chtít v úterý po zahájení řádné schůze debatovat o opatřeních proti šíření koronaviru. Pokud Sněmovna návrh nechválí, lidovci podle něj podnítí spolu s dalšími opozičními stranami svolání mimořádné schůze.

