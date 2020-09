Navalnyj. Žádný novičok tam nebyl!

Navalného ještě nestačili převézt do berlínské nemocnice, ale německé kancléřství už rozhlašovalo, že byl otráven ruským jedem, konkrétně novičokem, napsal list Komsomolskaja pravda.

Tím samým, kterým se prý ruští špioni pokoušeli otrávit Skripalovy. Vzpomínáte si, co tenkrát probíhalo v Británii? Angličané v ochranných oblecích pálili nábytek, oděvy, prostě všechno z bytu Skripalových, do pece vhodili i ostatky domácí kočky. Odůvodňovali to tím, že novičok je jed, který může naráz zlikvidovat celou vojenskou jednotku.

Alexej Navalnyj. FOTO - Wikimedia commons

A v případě Navalného? Nikdo z jeho okolí neutrpěl újmu. Omští lékaři také ne, i když žádné ochranné oděvy neměli. A berlínští jakbysmet. Manželku Julii Navalnou pustili k pacientovi jen v koronaroušce. Žádná jiná ochrana…

Profesor Leonid Rink, který se podílel na vývoji novičoku, řekl listu, že žádná hrozba Navalnému nehrozí. Kdyby byl otráven novičokom, odpočíval by teď na hřbitově. A nejen on, celé jeho okolí. Jediné, co lze podle profesora říci s jistotou, a potvrdili to i němečtí lékaři, je fakt, že Navalnému nehrozí nebezpečí skonu. Jinak je profesor udiven, co že to němečtí lékaři zkoumali tak dlouho. Stopy novičoku jsou prý snadno zjistitelné a snažili se je najít omští lékaři v rámci zkoumání možných otrav a jejich zdrojů. Nicméně Navalnyj se v letadle choval normálně, chodil po palubě, dokonce na toaletu a pak najednou omdlel. To by se s novičokem nestalo. Žádné procházky, přišel by rychlý konec, a to více lidí. Profesor soudí, že se jednalo o kolaps slinivky, zvláště, když u Navalného se nejednalo o první případ potíží s tímto orgánem.

Profesor považuje za vážnou chybu, že pacient nebyl doléčen v Rusku, že byl poslán do Německa, prý na naléhání ruských oligarchů, kteří také péči v německé nemocnici platí. Dosud se prý jednalo asi o milion rublů (asi 300 000 korun).

Další možnou příčinou kolapsu prý mohou být léky na hubnutí, které pacient užíval, také v kritický den nic nejedl, kombinace léků a hladovění může vést k vážným potížím.

Naprostá lež

Chemik Igor Nikulin prohlásil, že žádný novičok v letadle, kde mělo k otravě dojít, nebyl. Novičok je plyn, který se poměrně agresivně rozšiřuje do okolí. Kdyby ho někdo řekněme stříkl na oběť, otrávili by se do deseti minut všichni, kdo byli na palubě. Jenže pasažéři nepotřebovali ani ošetření, natož reanimaci, to jasně znamená, že žádný novičok nebyl použit. Takže se jedná o naprostou lež. Probíhá tu nějaká hra s překrucováním faktů. Navalný byl prý otráven čajem, pak v klidu přijel na letiště, tam dvě hodiny čekal, a to stále obklopen svými přívrženci, pak v jejich doprovodu nasedl do letounu a tam se mu udělalo špatně. Takže byl-li otráven, musel to udělat někdo s jeho suity, která ho doprovázela.

Novičok by objevili omští lékaři. Látka je zapsaná v materiálech Organizace pro zákaz chemických zbraní, lékaři tedy měli k dispozici příznaky otravy. Žádné nenašli. Ale objevili příznaky otravy nějakým lékem, pravděpodobně na nervové onemocnění. Podle Nikulina je dobré, že Navalného případ vyšetřuje policie. Ta snad zjistí, co se v letadle stalo. Ne že by to něco znamenalo, Němci se stále budou držet své vymyšlené verze a budou tvrdit, že jejich závěry jsou tajné. Ostatně to do dneška dělají i Britové. Žádné objektivní vyšetřování nepřipustí.

(pe)