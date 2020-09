Ilustrační FOTO - Pixabay

Respirátory už míří k seniorům

Všichni občané starší 60 let dostanou od státu jeden respirátor a pět roušek, rozhodla ve středu večer vláda. Z policejního skladu v Opočínku u Pardubic už začali rozvážet první dodávky. Lidé v pokročilém věku patří mezi jednu z ohrožených skupin, pokud jde o nákazu koronavirem.

Distribuci respirátorů má na starost Česká pošta. Česká pošta začne balíčky ochranných pomůcek proti šíření koronaviru distribuovat v pondělí. Respirátor a pět roušek by měli senioři dostat na adresu trvalého bydliště, řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Během víkendu by podle něj měly být pomůcky zabalené. Adresy získá ministerstvo vnitra z registru obyvatel a předá je České poště, rozesílání bude trvat několik dní, upřesnil. Podle Hamáčka půjde o obálky, v nichž budou jen ochranné prostředky, nikoli například nějaký dopis. Jeho formulace by podle vicepremiéra pouze zdržovala.

Kabinet začal o mimořádném opatření uvažovat před čtyřmi dny, tehdy oznámil, že k tomuto kroku sáhne v případě »výrazného zhoršení situace«.

Stát má nyní podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušek. Ministerstvo vnitra zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2, které jsou ve skladu policie v Opočínku u Pardubic. Podle dat ČSÚ by měl stát vydat zhruba 2,8 milionu respirátorů a přibližně 14 milionů roušek. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) bude distribuce stát asi 15 milionů.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že bude žádat, aby balíček s jedním respirátorem a pěti rouškami dostali i lidé se zdravotním postižením. Lidé, kteří jsou závislí na pomoci, pobírají v ČR příspěvek na péči. Letos v červenci ho dostávalo 366 100 osob se zdravotním omezením. Podle dřívějších údajů tvoří ale dvě třetiny příjemců lidé nad 65 let. Zbývá tedy kolem 120 000 lidí.

Roušky míří i do volebních místností

Stát vedle toho dodá 3,2 milionu roušek do volebních místností pro hlasování v říjnových krajských a senátních volbách. I jejich distribuce začala , tu má za úkol Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR). Podle mluvčí hasičů Nicole Studené příslušníci krajských sborů roušky rozvezli do zhruba 400 míst po republice, odkud budou dále distribuovány do volebních místností. Například pražští hasiči roušky rozváželi do úřadů městských částí. Jinde jsou vyčleněna i jiná sběrná místa. Podle Studené jsou hasiči připraveni okamžitě pomoc i s distribucí balíčku pro seniory, kdyby měla pošta kapacitní problémy.

Ve volebních místnostech budou během říjnových krajských a senátních voleb zajištěny dezinfekce. Volby budou podle příprav ministerstva vnitra provázet i další bezpečnostní opatření, například dodržování rozestupů nebo povinnost mít roušku tak, aby bylo hlasování pro voliče bezpečné. Lidé, kteří budou v době voleb v karanténě, budou hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si budou moci vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Komise ve volebních místnostech bude vybavena rouškami i rukavicemi. Volič do volební místnosti vstoupí s rouškou, po vstupu si vydezinfikuje ruce. S komisí musí komunikovat z bezpečné vzdálenosti, která bude na podlaze volební místnosti vyznačena. Dvoumetrové odstupy bude muset dodržovat i od ostatních voličů.

Čísla nejsou dobrá

ČR zaznamenala ve středu druhý denní přírůstek nad 1000 nových případů nákazy koronavirem, ve středu laboratoře potvrdily 1161 pozitivních testů. Je to o dva méně než v úterý, kdy byl nárůst rekordní. S nemocí COVID-19 se nyní potýká 10 218 lidí, nejvíce od začátku epidemie. V posledních týdnech ale značně přibylo hospitalizovaných. Za uplynulý měsíc jejich počet stoupl na více než dvojnásobek, počet lidí ve vážném stavu pak na více než trojnásobek. V nemocnici je podle údajů ministerstva zdravotnictví 244 lidí, z toho 57 v těžkém stavu. Vláda na zhoršující se situaci zareagovala opatřením, podle nějž v celé platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov. Lékárny hlásily zvýšený zájem o roušky a respirátory, ale i o přípravky na podporu imunity a antibakteriální gely, což dokazuje, že lidé jen nenásledují vládní opatření, ale sami mají obavy z vývoje epidemiologické situace.

(ste)