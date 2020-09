Premiér Bojko Borisov. FOTO - Wikimedia commons

Protesty trvají už přes dva měsíce

V bulharském hlavním městě Sofii pokračovaly protivládní demonstrace, které trvají už více než dva měsíce. V centru metropole se hned ráno sešlo několik tisíc protestujících, jejichž řady se během dne postupně rozrůstaly. Počítalo se přitom s akcemi na třech místech.

Podle médií byla situace klidná, nebyly hlášeny žádné závažnější incidenty. Demonstranti dr dhromáždili před sídlem parlamentu, které podobně jako vládní budovy střeží policejní kordony. Organizátoři i prezident Rumen Radev, který protivládní protesty podporuje, vyzvali protestující, aby zachovali klid a nepodléhali provokacím, jež by mohly vést ke střetům.

Účastníci demonstrací, které trvají už 64 dnů, požadují zejména odstoupení premiéra Bojka Borisova, kontroverzního generálního prokurátora Ivana Geševa a předčasné volby. Bulharská socialistická strana (BSP), která je hlavní opoziční silou v zemi, kabinet obviňuje ze spojení s organizovaným zločinem a z korupce.

Vláda však koncem července přečkala už několikáté hlasování o vyslovení nedůvěry, které iniciovali socialisté. Borisov, který je premiérem od roku 2009, také odstoupit odmítá. Stejně také odmítá uspořádání předčasných parlamentních voleb, které by se měly v řádném termínu konat až v březnu příštího roku.

V polovině srpna Borisov pod tlakem protestů oznámil rozsáhlé ústavní změny. Mimo jiné navrhl snížit počet poslanců o polovinu, z nynějších 240 na 120. Zkrácena by měla být také délka mandátu generálního prokurátora, což podle premiéra přispěje k posílení nezávislosti a odpovědnosti prokurátorů a soudců.

Kritici však záměr označili za snahu premiéra a jeho kabinetu zůstat u moci až do řádných parlamentních voleb. Vytýkají mu rovněž, že ve svém důsledku by navrhované změny omezily možnost vstupu do parlamentu pro lidi ze stran sdružených v dosud neparlamentní volební koalici Demokratické Bulharsko, jejíž stoupenci se nynějších demonstrací účastní v hojném počtu.

Vláda ke svolání Velkého národního shromáždění, které by změny ústavy mělo schválit, potřebuje podporu přinejmenším dvou třetin poslanců, tedy 160. Nyní ale může počítat s hlasy jen mírně nadpoloviční většiny zákonodárců.

(čtk)