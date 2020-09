Ilustrační FOTO - Pixabay

Palestinci neuspěli

Ministři zahraničí zemí Ligy arabských států (LAS) odmítli odsoudit dohodu o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty, jak to požadovali Palestinci.

Ministři jednali ve středu, neschválili ale rezoluci navrženou palestinskou samosprávou. »Po tříhodinové debatě některé arabské země odmítly odsoudit SAE za to, že se odklonily« od arabského postoje, sdělil palestinský zástupce při LAS Muhannad Aklúk. Arabské země dosud podmiňovaly normalizaci vztahů s Izraelem jeho dohodou o palestinském státě. Mírovou smlouvu s Izraelem zatím podepsaly jenom Egypt a Jordánsko.

Zástupce generálního tajemníka LAS Husám Zakí řekl, že středeční diskuse na toto téma byla zevrubná, avšak nevedla ke schválení rezoluce navržené Palestinci. Vinu za to připsal Palestincům samotným, protože prý nebyli ochotni v ničem ustoupit a žádali buď schválení svého návrhu, nebo žádnou dohodu. »Navrhli jsme několik změn, ale Palestinci dali přednost tomu raději to neschválit, než přijmout něco, co bylo podle nich nedostačující,« řekl Zakí. Významný člen LAS Saúdská Arábie ve středu zopakovala, že stále podporuje palestinský požadavek na vlastní stát, avšak ani Rijád dohodu mezi SAE a Izraelem výslovně neodsoudil.

(čtk)