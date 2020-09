Nelze vše pouze negovat

Koronavirus nás opět dostává do stavu obav, co bude dál. Kritici viní kde koho z nedostatečných opatření, další pak z přemrštěných zákazů. Co si s tím má člověk počít, kde hledat pravdu, je na každém z nás.

Jedno je však jisté, COVID nás atakuje s velkou silou a každý by měl udělat maximum, aby zabránil jeho dalšímu šíření. Dopad této pandemie poznamenává ekonomiku, ale i finance každého z nás. Jaký bude celkový dopad na další život, lze jen stěží předvídat. KSČM podporuje všechna opatření, která lidem pomohou a usnadní život. Rozhodně by si všechny politické subjekty měly rychle uvědomit, že tu jde především o pomoc lidem, tudíž žádné podpásovky a zbytečná handrkování nejsou namístě. Dochází tak k průtahům a ztrátě času, a to je to nejhorší. Hledejme co možná nejkratší cestu k řešení problému bez zbytečných exhibicí, situace je opravdu vážná a každý z nás by měl udělat vše, aby se nezhoršovala.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo