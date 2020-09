Zisk nechť je soukromý a ztráty veřejné

Financování zdravotnické péče je velké politikum v každé době, v každém společenském systému. Když byla lůžková zdravotnická zařízení před dvaceti lety převedena do vlastnictví krajů coby obnovených samosprávných celků, přístup nových krajských samospráv byl různý. Ve Středočeském kraji se tehdejší vládní koalice s nejsilnější Občanskou demokratickou stranou rozhodla většinu z nich prodat a ze zbylých v Mladé Boleslavi, Kladně, Příbrami, Kolíně a Benešově vytvořit akciové společnosti, kde si kraj pod tlakem veřejnosti, ale i KSČM, zachoval vlastnická práva. Hodně se od té doby napsalo o skutečné hodnotě prodávaných nemocnic a prodejní ceně. Celkem hodnota po odečtení závazků činila 1 298 858 000 Kč, ale celkový prodej činil »pouze« 466 617 000 Kč. Po dvaceti letech se vyrojilo mnoho otázek proč? Rozumím tomu, jak je to pro ODS nepříjemné. Chci ale uvést, že posledních dvanáct let se krajská samospráva, a KSČM zejména, velice intenzivně snaží dostat krajské nemocnice z červených do černých čísel, investovat a zvyšovat jejich kredit. Prostě plní si své závazky.

Nemocnice, které byly prodány soukromým subjektům, a v některých případech městským samosprávám, čekala složitá cesta. Ze zdraví se obecně po roce 1989 a následně v devadesátých letech stal prostě byznys a boj za nezvyšování spoluúčasti pacientů doslova kultovní záležitostí. Nutno říci, že nebýt levice, a právě té komunistické, nepodařilo by se zabránit nejhoršímu.

Dnes ve Středočeském kraji byla vydána Výzva zástupců středočeských nekrajských nemocnic, žádající od kraje dotace na investice. Musím si položit otázku, jaká byla od počátku strategie jejich vlastníků, zejména když vypršela povinnost poskytování plnohodnotné zdravotní péče v rozsahu stanoveném v době jejich prodeje? Jak si nasmlouvaly úhrady se zdravotními pojišťovnami? Jakou představu mají o kapitalistické filozofii, že zisk je soukromou záležitostí vlastníka, ale ztráty mu musí hradit stát, respektive v tomto případě krajská samospráva a dokonce i investovat do jejich rozvoje?

Ano, věřím, že nejen komunistická strana má zájem o kvalitní dostupnou zdravotní péči bez rozdílu individuálních ekonomických možností občanů, bez rozdílu, zda je někdo nezletilý, dělník, OSVČ, senior, atd. Pak ale každý, kdo provozuje soukromé zařízení, si musí být vědom rizika »podnikání«. Z našeho pohledu do péče o zdraví a jeho základní zdravotní dostupnosti kritérium zisku nepatří, zvlášť je-li postavena na zdravotním pojištění.

Pokud vím, tak proběhlo jednání na úrovni vedení Středočeského kraje, že přece jen soukromým tzv. nekrajským nemocnicím kraj pomůže grantovým systémem, zvláště pro pořizování například kvalitního technického vybavení. Výzva, nebo vlastně žádost podepsaná ředitelem Nemocnice Rakovník však má z mého osobního pohledu podtext politického ultimáta, které staví občana do pozice rukojmího. Co třeba, kdyby vlastník dané nemocnice nabídl kraji, že mu nemocnici za cenu, za kterou ji koupil, prodá včetně zhodnocení a jím vložené investice? Je také určitý rozdíl, zda nemocnici koupilo město ve snaze o ni nepřijít, nebo čistě komerční subjekt. To je třeba při případné pomoci také brát v úvahu. Myslím, že by to bylo rozumnější. Konečně Středočeský kraj takto jednu nemocnici v Kutné Hoře od města převzal a funguje v rámci kolínské nemocnice pro občany dál. Komunisté chtějí rozhodně udržet plnou zdravotní obslužnost.

Stanislav GROSPIČ, poslanec (KSČM)