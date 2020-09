Vhodný herec jako hlásná trouba

Česká televize má tu fantastickou schopnost, že si zve do debatních pořadů zpravidla jen ty, kteří jí pasují do scénáře. Jistě, u politiků se snaží dodržovat jakous takous reprezentativnost, protože jinak by se dostala do rozporu se zákony. Ale při výběru ostatních osobností ví přesně, po kom sáhnout. Takže do nedělního podvečerního Interview ČT24 pozvala herce Ondřeje Vetchého, muže, jenž neskrývá své politické názory – a tyto, pochopitelně, konvenují televizní dramaturgii.

Nuže, dočkali jsme se jako diváci očekávatelného. Česká televize, a také Český rozhlas, se pokoušejí »objektivizovat věci«, řekl pan Vetchý, tudíž jsou skvělé. A kdo je proti nim – a hlavně tedy proti televizi, když v ní zrovna seděl – je proti demokracii. Cituji přesně: »Kdo napadá veřejnoprávní instituce, z mého hlediska ohrožuje podstatu demokracie, protože já tyto instituce vnímám jako pilíře demokracie v ČR.« Punktum. Tím známý, populární člověk přitakal, jak to veřejnoprávní telka dělá dobře.

Já osobně často kritizuji zpravodajství a publicistiku České televize, neboť nemohu souhlasit s tím, že ačkoli mají velký prostor, nesdělují všechno, mezi událostmi si vybírají a stejně tak pečlivě volí ty, kdož tyto události komentují. Zásadní kritérium je neoliberální, proamerické, protiruské a protičínské, konvenující NATO, Spojeným státům a lídrům Evropské unie. Kdo má jiný názor, šíří fake news či ruskou a čínskou propagandu.

Ačkoli jsem kritikem těchto praktik v ČT, jsem přesto pro demokracii. Vlastně právě proto jsem pro ni, neboť o demokratické výměně názorů se na obrazovce současné ČT mluvit nedá.

Jak se ukázalo, herec Vetchý erecHerese hodil i tím, že na otázku, co to s ním dělá, když sleduje události v Bělorusku, narouboval maršála (pro Vetchého generála) Koněva. »Jaký hrozný lidský odpad byl Koněv,« děl Vetchý, který si svůj názor utvořil na základě jakéhosi pořadu v rozhlase, kde prý hovořili »pouze historici«. Opět cituji doslovně: »Bavíme se o jedné z nejtemnějších postav 20. století, jak on byl schopen ničit své kolegy... jak byl bezcharakterní, jaký to bylo prase lidský, odpad společnosti...«

A aby si snad někdo nemyslel, že se nějací historici ve svém mínění spletli, pak platí, že »věci, které jsou jednoznačné, byly interpretovány jednoznačně« a »nemůžeme obhájit, co je neobhajitelné« (zřejmě míněno pozitivní hodnocení Koněvových činů při porážce nacistického Německa).

Ať si herec Vetchý vykládá své názory, jaké chce a kde chce. Očekávám však, že ve veřejnoprávním médiu – když je tím pilířem demokracie – bude dán prostor i názorům jiným, opačným. I mezi herci jsou lidé, kteří si váží toho, že maršál Koněv hnal nacisty z východu až do Prahy, že při tom osvobodil Osvětim, Terezín, část Československa a ve finále i Prahu, ovšem ještě předtím v největší bitvě všech dob pokořil hitlerovský Berlín. Použiji analogii slov jiného herce – Ivana Vyskočila. Přála bych Vetchému, aby si prošel s Ludvíkem Svobodou »mejdany« u Sokolova a Dukly, jak by byl vděčen za podporu Koněva v zádech.

A co myslíte, pozvou někdy do Interview ČT24 pana Vyskočila?

Monika HOŘENÍ