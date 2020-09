Ilustrační FOTO - Haló noviny

Den tisku nebude

Současná situace kolem COVID-19 má další oběť, pořadatelé byli nuceni zrušit plánovanou oslavu Dne komunistického tisku s Haló novinami, který se měl konat v sobotu 19. září na nádvoří budovy ÚV KSČM.

»Vzhledem k současné situaci, kdy narůstá každým dnem počet nakažených koronavirem a k zpřísňujícím se opatřením především v Praze, jsme nuceni zrušit plánovaný Den komunistického tisku s Haló novinami, který se měl konat 19. září na nádvoří budovy ÚV KSČM. Pochopitelně nás to velmi mrzí, ale nechceme ohrozit zdraví návštěvníků. Nadále počítáme s tím, že uspořádáme v prostorách budovy v následujících dnech panelovou výstavku ke 100. výročí založení Rudého práva a v momentě, kdy to bude možné, také besedu s novináři Haló novin a s bývalými redaktory Rudého práva. Termín včas oznámíme. Za organizátory se za zrušení akce všem omlouváme a věříme, že se v co největším počtu sejdeme 2. a 3. října ve volebních místnostech s hlasovacími lístky pro kandidáty KSČM,« uvedla pro Haló noviny předsedkyně pražského KV KSČM Marta Semelová.

(zku)