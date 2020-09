Ilustrační FOTO - Pixabay

Horké křeslo šéfa americké pošty

Opoziční demokraté v americké Sněmovně reprezentantů v úterý zahájili vyšetřování šéfa federální pošty Louise DeJoye a volají po jeho okamžitém odvolání z funkce. Reagují tak na podezření, že DeJoy nahrazoval některým zaměstnancům ve své bývalé firmě příspěvky, které posílali jako soukromé osoby republikánským politikům, informoval list The Washington Post (WP).

Vyšetřování oznámila předsedkyně kontrolního výboru Sněmovny Carolyn Maloneyová s tím, že DeJoy zřejmě lhal, když před výborem vypovídal pod přísahou. Vyzvala rovněž správní radu americké pošty (USPS), aby jej okamžitě propustila. WP v neděli citoval několik nejmenovaných zaměstnanců DeJoyovy bývalé firmy, podle nichž nynější šéf pošty vyvíjel tlak na své pracovníky, aby zasílali finanční příspěvky republikánským politikům usilujícím o zvolení. Tyto náklady jim pak údajně pokryl formou bonusu k výplatě, což je v USA porušením zákonů o financování politických kampaní. Podle WP DeJoy tímto způsobem získal vliv v republikánské straně, což mu pomohlo i k dosazení do jeho současné funkce ve federální administrativě.

Podle Maloneyové chce výbor kromě těchto obvinění vyšetřit také to, zda DeJoy nelhal, když pod přísahou zákonodárcům tvrdil, že neproplácel manažerům ve své firmě příspěvky na volební kampaň současného prezidenta Donalda Trumpa. WP však má informace o těchto praktikách z let 2003 - 2014, tedy předtím, než Trump začal usilovat o Bílý dům. DeJoy svou firmu v roce 2016 prodal a odešel z ní. Do funkce šéfa pošty nastoupil letos v květnu a jeho působení od začátku provází řada kontroverzí. Ihned po jmenování totiž zavedl změny, které podle něj měly sloužit ke snížení nákladů této dlouhodobě prodělečné federální agentury. Jeho kroky však vedly na některých místech ke značnému prodloužení doručovacích lhůt, jinde pošta přestala chodit úplně.

Spojování s volbami

DeJoyovy náhlé kroky jsou spojovány právě s korespondenčním způsobem prezidentské volby v USA v listopadu, kolem kterého stále planou vášně. Navíc vzhledem k pandemii COVID-19 se očekává, že voliči ve volbách zašlou rekordní počet volebních lístků korespondenčně. Trump proti tomuto způsobu hlasování dlouhodobě a urputně brojí a navzdory názorům volebních expertů tvrdí, že to povede k rozsáhlým volebním podvodům. Otevřeně také prohlásil, že vyšší volební účast spojená s rozšířením možnosti hlasovat poštou by mohla uškodit volebním vyhlídkám republikánů. Tomu chce zabránit za každou cenu. Jeho strach se však liší od názorů volebních odborníků, včetně mnohých jeho stranických kolegů z řad republikánů, kteří tuto možnost prosazují. Podle nedávné analýzy WP bylo odhaleno pouze 372 možných případů podvodu u zhruba 14,6 milionu hlasovacích lístků zaslaných poštou v letech 2016 a 2018. V roce 2016 využila korespondenčního hlasování čtvrtina oprávněných vpličů.

V centru sporů

Pošta se tak dostala do samého centra amerických politických sporů. Někteří demokraté následně pojali podezření, že DeJoy, štědrý Trumpův dárce, zavedl reformy naprosto cíleně, aby distanční hlasování na některých místech ztížil. Šéf pošty však tato obvinění důrazně odmítl. »Nesnažím se sabotovat volby. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom doručili hlasovací lístky včas,« tvrdil předminulý týden. Již dříve oznámil, že volební lístky pošta doručí prioritně. Téměř 180 milionů oprávněných voličů bude podle nynějších podmínek mít možnost hlasovat korespondenčně. Asi 22 milionů z nich přitom žije ve státech, kde bude obava z nákazy koronavirem považována za pádný důvod pro korespondenční hlasování či kde své rozhodnutí hlasovat vzdáleně voliči nebudou muset zdůvodňovat.

Návrh voličům

Trumpa korespondenční hlasování pořád výrazně znervózňuje. Jednou korespondenčně a jednou ve volební místnosti – navrhl proto začátkem září voličům v Severní Karolíně. Tedy - aby se při nadcházejících volbách pokusili hlasovat dvakrát, ač by se tím mohli dopustit trestného činu. Ministr spravedlnosti jihovýchodního amerického státu označil jeho výrok za »nehorázný« krok ve snaze podkopat důvěru v demokratický proces. Severní Karolína je jedním ze států, kde se zřejmě v listopadu bude rozhodovat o vítězi souboje o Bílý dům, průzkumy zde předpovídají těsný duel mezi Trumpem a kandidátem Demokratické strany Joem Bidenem. Prezident svůj návrh dvojitého hlasování prezentoval jako způsob, kterým by se voliči mohli ujistit, že jejich lístky zaslané poštou byly započítány.

»Budou si muset zajít zkontrolovat svůj hlas tím, že půjdou na místo a odhlasují tím způsobem, protože bude-li korespondenční hlas započítaný, pak to nebudou moci udělat. Takže nechte je to odeslat, nechte je jít volit, a pakliže je ten systém tak dobrý, jak o něm říkají, tak pochopitelně nebudou moci hlasovat přímo ve volební místnosti,« řekl Trump. »Posílejte své hlasovací lístky, posílejte je s vervou... pošlete jim je, ale vydejte se hlasovat,« zdůraznil znovu později. Nyní se podle webu Politico a ČTK zdá, že nabádal voliče ke spáchání volebního podvodu. Média podotýkají, že odevzdání více než jednoho hlasu ve volbách je v rozporu s federálními zákony USA.

Těžký zločin

Severní Karolína klasifikuje jako »těžký zločin«, jestliže »osoba s úmyslem spáchat podvod hlasuje ve více než jednom okrsku nebo více než jednou«. Porušením místního práva je také přesvědčování jiných lidí k takovému postupu, připomněl šéf tamní volební komise. »Prezident Trump nehorázně nabádal obyvatele Severní Karolíny, aby porušili zákon, aby mu pomohli vnést chaos do našich voleb. Dejte si záležet, abyste hlasovali, ale nehlasujte dvakrát!« reagoval místní ministr spravedlnosti Josh Stein.

Podle federálního ministra spravedlnosti Williama Barra se Trump snažil »ukázat, že schopnost monitorovat tento systém není dobrá«. Na Trumpovu obranu vystoupila také mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová. »Prezident nikomu nenavrhuje, aby dělal něco nezákonného,« řekla pro televizi Fox News. »Co tehdy velice jasně řekl, je: ujistěte se, že je váš hlas zaznamenán, a pokud není, hlasujte,« uvedla mluvčí.

(ava)