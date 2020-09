Ilustrační FOTO - Pixabay

Údiv na ruském ministerstvu zahraničí

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová vyjádřila údiv nad tím, že Česká republika podmiňuje konzultace s Ruskem o řešení problémů ve dvoustranných vztazích situací kolem Alexeje Navalného. Deník N napsal 3. září, že šéf české diplomacie Tomáš Petříček mu řekl, že otrava Navalného jedem novičok ohrožuje připravované rozhovory ČR a Ruska, jež měly rozmrazit vzájemné vztahy.

Přední kritik ruského prezidenta Navalnyj se léčí v Německu poté, co minulý měsíc náhle zkolaboval při letu ze Sibiře do Moskvy. Do Berlína byl přepraven po krátkém pobytu v nemocnici v Omsku. Německá vláda později oznámila, že byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz. Rusko s odkazem na lékaře z Omsku říká, že důkazy o Navalného otravě nemá. »Upřímně řečeno, překvapení vyvolalo nedávné prohlášení českého ministra zahraničí, že česká strana hodlá podmínit přípravu a vedení plánovaných konzultací s Ruskem o aktuálních dvoustranných problémech stavem Alexeje Navalného,« citovala Zacharovovou agentura RIA Novosti. Ruská mluvčí uvedla, že Praha opakovaně hovoří o zájmu zahájit konzultace s Moskvou. »Přitom podniká vůči Rusku kroky, které nijak nepřispívají k navázání normálního, zdravého a konstruktivního dialogu. Nyní české ministerstvo zahraničí začalo klást podmínky pro rozhovor s námi: tu je to situace v Bělorusku, tu situace s ruským občanem. Co to všechno má společného s dvoustrannou součinností? Odpověď je prostá: nic,« prohlásila Zacharovová. »Je samozřejmě politováníhodné, že se Praha snaží prezentovat svou vlastní neochotu k otevřenému profesionálnímu jednání jako údajnou neochotu Ruska obnovit komunikaci,« zdůraznila mluvčí ruské diplomacie.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. FOTO - Wikimedia commons

Petříček ve zmíněném rozhovoru poskytnutém Deníku N uvedl, že situaci kolem Navalného bude ČR řešit v rámci EU. »Ač konzultace jsou bilaterální záležitostí a situaci ohledně stavu pana Navalného budeme řešit v rámci Evropské unie, jde o natolik závažnou zprávu, že ji samozřejmě zohledníme i v pokračování příprav na tyto konzultace, které nebyly doposud zahájeny,« poznamenal. Nic konkrétnějšího neřekl s poukazem na to, že s evropskými kolegy teprve jedná o dalším postupu. Potvrdil také, že odklad konzultací s Moskvou řešila Praha už kvůli situaci v Bělorusku.

Záhadná neznámá

V souvislosti s Navalným ruští vyšetřovatelé hledají ženu, která byla mezi lidmi doprovázejícími ruského opozičníka při jeho cestě po Sibiři, vyhnula se výpovědi a opustila Rusko. Napsala to ruská tisková agentura TASS s odvoláním na sdělení ruského ministerstva vnitra. Podle ministerstva hledaná Marina Pevčichová, jež trvale žije v Británii, byla mezi šesti osobami, jež Navalného doprovázely. Zatímco pět ostatních vyšetřovatelé vyslechli, ona se výpovědi 20. srpna vyhnula a 22. srpna odletěla do Německa. Kde se nyní nachází, se zjišťuje. Ministerstvo podle TASS rovněž sdělilo, že v souvislosti s informacemi o probuzení Navalného z kómatu připravuje pro německé úřady žádost o povolení účasti ruských vyšetřovatelů a experta při německém vyšetřování případu.

(ava, čtk)