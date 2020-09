Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Obyvatelé Lesbu: Moria musí skončit

Už čtvrtou noc v řadě strávily tisíce obyvatel požárem zničeného tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos pod širým nebem. Přijatelné řešení pro migranty bez střechy nad hlavou je zatím v nedohlednu. Vláda začala s distribucí stanů, což ale odmítají obyvatelé ostrova, podle nichž se z dočasného tábořiště časem stane trvalé a problém s přetlakem migrantů se bude opakovat.

»Je to tragická příležitost, aby migranti odjeli. Moria je nestvůrnost,« řekl zástupce místní správy Dimitris Kursubas. O definitivní uzavření tábora Moria usiluje podle serveru The Greek Reporter i Stratis Kytelis, starosta správního střediska ostrova, města Mytilene. Podle něj by na ostrově už nemělo dál fungovat žádné přijímací středisko pro migranty. Podmínky v táboře Moria dlouhodobě kritizovaly humanitární organizace. V zařízení určeném pro 2750 osob totiž pobývalo přes 12 000 migrantů. Protesty jeho obyvatel byly i v minulosti, nyní ale po sporech ohledně izolace lidí nakažených koronavirem vypukly požáry úmyslně založené migranty, které tábor zdevastovaly. Lidé teď přespávají venku, na silnicích i na hřbitově a střeží je policie, protože migranti z tábora jsou kvůli výskytu nákazy v povinné karanténě.

Řecká vláda pro uprchlíky zajistila tisíce stanů, aby měli aspoň dočasně kam složit hlavu, a pomoc má poskytnout i trajekt, který kotví v přístavu Mytilene. Snaha úředníků naráží na odpor místních, kteří vidí v požáru příležitost, jak tábor nadobro uzavřít. Mluvčí vlády ve středu zdůraznil, že žádný z migrantů zatím nesmí ostrov opustit. Výjimku dostalo jen 400 dětí a mladistvých bez doprovodu, kteří byli letecky evakuováni na sever Řecka. Německý ministr vnitra Horst Seehofer oznámil, že si je mezi sebe rozdělí devět zemí EU a Švýcarsko. SRN podle něj jedná i s dalšími evropskými státy, které by se mohly k přesidlovacímu projektu připojit. Kromě Francie a Německa, které se na projektu původně dohodly a přijmou většinu ze 400 nezletilých, se zatím zapojuje Finsko, Lucembursko, Belgie, Chorvatsko, Slovinsko, Nizozemsko a Portugalsko.

Moria je v karanténě od začátku září, kdy se infekce koronavirem potvrdila u 40letého Somálce. Zdravotníci od té doby provedli tisíce testů, nakažených dosud objevili 35. Požáry v Morii vypukly v úterý a ve středu v rámci protestů proti povinné karanténě. Policie vyšetřuje skupinu asi 30 mladých Afghánců, kteří se podle ní na žhářství podíleli a zneužili zmatek během protestů. Místopředseda Evropské komise (EK) Margaritis Schinas prohlásil, že »Moria již neexistuje«. S pomocí EU by nyní Řecko mělo vybudovat nové, moderní zařízení, v němž bude azylové řízení mnohem rychlejší. Schinas zdůraznil, že EK 30. září představí nový pakt pro migraci. Má ukončit léta sporů ohledně toho, které země mají být odpovědné za zvládnutí přílivu migrantů a zda jejich partneři mají povinnost jim pomoci.

(ava, čtk)