Magnusek: Díky COVID-19 jsem zhubnul!

Tomáš Magnusek je úspěšný režisér, producent, scenárista i herec. Zároveň provozuje v kouzelném prostředí »Babiččiných« Ratibořic Herecké muzeum zvané Viktorka, kde se setkáte s nečekanými a cennými artefakty souvisejícími s našimi předními herci, počínaje Karlem Högerem, přes Helenu Růžičkovou, až po například Martina Dejdara. V poslední době se o náchodském rodákovi psalo především v bulvárním tisku, a to v souvislosti s tím, jak v době koronavirové dokázal shodit téměř 70 kilogramů…

Jak moc do vaší práce zasáhl COVID-19 a jarní nouzový stav? V jaké sféře nejvíce?

Díky této nemoci jsem především zhubnul. Ne snad proto, že bych ji dostal, ale proto, že jsem konečně měl čas sám na sebe. Věnovat se sobě. Ať už natáčení či práce na Viktorce skončila. Zastavilo se všechno, čím se za normálního stavu živím. Takže se čekalo co dál. Já si založil kanál na YouTube a nahrál jsem tam zadarmo všechny své filmy, aby se lidé v karanténě mohli dívat. Začal jsem psát scénář a připravoval další projekty a mezitím jsem začal chodit pěšky, postupně do sauny, plavat, posilovat a především hubnout. Dlouho jsem spal. Zkrátka ideální příležitost na hubnutí.

Rozdíl ve vaší vizáži je značný. Jak jste to vůbec dokázal?

Dokázal jsem to především tím, že jsem se k tomu rozhodl na pevno. Rozhodl jsem se, že chci změnit zcela svůj života. Jinak vypadat, jinak se pohybovat, jinak žít. Začal jsem si vážit svého těla a sebe jako takového. Za osm měsíců jsem měl více pohybu, než za předchozích šestnáct let. Takže pohyb a omezit kokínka. Kokínko znamená nějaká dobrota. Moje milované jsou 3M - Mila, Milka, Milena (smích). Tak to už jen výjimečně nebo občas, ale ne každý den čtyřikrát.

A prozradíte, co bylo tou hlavní motivací k hubnutí?

Řada věcí. Něco se stane ve vašem osobním životě, něco v pracovním. Do toho se vám stále vrací různé situace, které jsou spojené s vaší váhou. Co můžete, co nemůžete, co musíte, ale nejde to.

Na čem momentálně pracujete? Proslýchá se, že je to velmi originální téma...

Dotočil jsem film Stáří není pro sraby. Je to film o čtyřech seniorech, kteří jsou celoživotní přátelé a rozhodnou se vyrazit na poslední výlet ve svém životě. Dají si dohromady všechny svoje doposud nesplněné přání a chtějí si zbytek života užít. Nádherné téma a herecky postavené na čtyřech velikánech českého filmu (Rudolf Hrušínský ml., Luděk Sobota, Jiří Krampol a Jan Přeučil – pozn. red.). Letí balónem, pronajmou si pouťovou atrakci, jezdí ve formuli či spí pod širákem. To vše si plní.

Tomáš Magnusek a další protagonisté nového filmu Stáří není pro sraby. Třetí zprava je Emmerson Fittipaldi.

Velkou roli ve filmu hrají rychlá auta. Jak se získává jejich pronájem a nepotkala vás v této souvislosti nějaká lapálie?

To tedy potkala! Napíšu to ve zkratce. Jirka Krampol v pěti minutách odřel auto za sedm a půl milionu. Zkrátka žádná sranda. Naštěstí vše dobře dopadlo. Takových situací je tam mraky.

Jak se dá zlákat do filmu taková star, jakou je slavný brazilský automobilový závodník Emerson Fittipaldi?

V tom mi velmi pomohl bývalý závodník a podnikatel Antonín Charouz. On se mě jednou zeptal, zda chci točit s Fittipaldim. Já řekl, že jasně, a on to hned zařídil. To jsem nechápal. Zkrátka, co slíbil, to se stalo. Natáčení s ním bylo neuvěřitelné. Neskutečný pohodář a fajn člověk. Zkrátka legenda, která si na nic nehraje.

Jak jste spokojen se svým předešlým filmem o legendě česko-slovenské poetické scény Jozefu Urbanovi Voda, čo ma drží nad vodou? Zdá se mi, že neměla takovou propagaci, jako jiné vaše filmy...

Neměla propagaci, protože film tady u nás v kinech ještě nebyl. Film zatím běžel pouze ve slovenských kinech a teď dělají kamarádi, autor scénáře Ondrej Kalamár a koproducent Alois Marhoul, projekce po celém Slovensku. Film má úspěch, z čehož mám radost. Kdy ale půjde u nás do kin, zatím nevím. Pouštíme ho na Viktorce v premiéře (smích).

Televize Barrandov nedávno odvysílala váš rodinný seriál Čechovi. Jak vlastně nápad na »Český Dallas« vznikl a jaké máte na seriál ohlasy?

Různé. Především se všichni ptají na to, kdy a zda vůbec bude pokračování. Jak dopadla tato postava, jak dopadla jiná figura a tak. Český Dallas vznikl v mé hlavě. Miloval jsem jako dítě (tedy spíše náctiletý) tento seriál. Přesto, že většina mých vrstevníků měla jiné plány, tak já jsem čuměl na americkou telenovelu. Chtěl jsem vytvořit něco podobného v českých poměrech.

A jak tedy odpovíte na otázku, kterou jste naznačil? Budou další díly vaší rodinné ságy?

Zatím ne (úsměv).

Jak se daří Viktorce? Na jaké nové exponáty se mohou návštěvníci přijít podívat?

Viktorce se samozřejmě po koronakrizi daří velmi složitě. Lidé teď chodili na Viktorku o prázdninách více, ale uvidíme, co bude dál. Od září zase děláme komentované prohlídky v hereckém muzeu. Přijede autobus z jakéhokoliv koutu České republiky a já pak provádím všechny z autobusu, většinou jsou to různé kluby seniorů po muzeu a vyprávím jim různé historky s herci. Nebo jim na Viktorce v našem kině pouštíme jeden z filmů, na kterých jsem pracoval, a pak se mnou besedují, dáme si řízek a je dobře (úsměv). Přijet za mnou může každý.

Blíží se podzim - pro mnoho lidí nejméně oblíbené roční období. Máte to tak také?

Nemám. Miluju podzim. Miluju větší zimu, chlad, barevnost, déšť. Miluju taky to, že se dříve stmívá a je tma, ale přitom ještě okolo dost lidí. Mám zkrátka podzim velmi rád. Velmi. Začínají besedy a setkání. Jezdíme do různých měst a vesnic, kde se se mnou chtějí potkat, a beseduji s lidmi o mé práci, hubnutí či tak. A tyhle aktivity, které miluju, se dějí především na podzim, a potom v únoru a v březnu.

Dovolte na závěr otázku, kterou jsme oživili z jednoho, kdysi velmi populárního, časopisu. Teď ji klademe spíše politikům, ale ani vás jí neušetříme. Takže, otázka zní: Co jste na sebe ještě neprozradil žádnému novináři?

Myslím si, že to, že díky hubnutí se mi zmenšily všechny orgány, tedy kromě jednoho (smích).

Petr KOJZAR

FOTO – archiv Tomáše MAGNUSKA