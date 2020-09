Ilustrační FOTO - Pixabay

Podzim vonící skořicí

S podzimem se rozvoní mnoho domácností jablkovými záviny, pečenými či dušenými jablky, koláči, ba i svařeným vínem. A také skořicí. Je to starobylé koření. Číňané je údajně používali již tři tisíce let před naším letopočtem.

Máte-li doma skořici, pak je velmi pravděpodobné, že je ze Srí Lanky (Cejlonu), největšího producenta skořice. Skořice má nejen zajímavé chuťové, ale též léčivé vlastnosti. Mletá skořice je sice pro použití jednodušší (je také – řekněme razantnější svojí vůní), ale babičky v časech dávných kupovaly raději svitky skořice. Je sice mírně dražší, ale víte, co doma máte… U nás to víme, rodinný přítel nám ji dovezl z dovolené, na kterou vyrazil letos v únoru, v čase, kdy měli obavy z coronaviru snad jen odborníci.

Bábinky skořici přidávaly a přidávají do dezertů (závin či dušená jablka prostě bez malého množství skořice nemůže být!) i do některých dortů. Špetku skořice si přidávají i do černé kávy.

Naše babičky, ale též moje maminka, přidávaly malý kousek skořice do rajské omáčky. A to hned do základu ze lžíce sádla, pokrájené cibule, s bobkovým listem, několika kuličkami černého pepře a nového koření. A potom pokračovaly s klasickou přípravou, dochucovaly omáčku špetkou sušeného tymiánu. Ale to už je nad rámec toho, o čem chceme dnes psát.

Zajímají nás léčivé účinky skořice. A naše babičky je znaly, využívaly a možná využívají i dnes. Podporuje totiž trávení, odstraňuje nepříjemný pach z úst a má i zahřívací (ano, je to tak) schopnosti. Ostatně původně byla skořice používána výhradně jako lék. Časem babičky i jejich maminky zapomínaly na léčivé účinky skořice, ale jako koření byla a je v jejich kuchyni ceněna.

Léčivé účinky skořice jim nenásilně připomínala například četba tzv. červené knihovny. Dívky v některých románech okouzlovaly budoucí partnery skořicovou vůní vlasů. Babičky přišly záhy na to, jak na to. Vlažný skořicový odvar použily po umytí hlavy. Dodal jejich vlasům nejen přitažlivou vůni, ale i lesk. Podle »babského« receptu stačí několik kousků (úlomků) skořicové kůry povařit v litru vody 10 minut, přecedit, nechat vychladnout a vlasy opláchnout. Důkladně promnout, po chvilce osušit.

Kdysi byla skořice oblíbená při ošetřování povrchových zranění. Údajně usnadňuje a zrychluje hojení ran, protože má výrazné dezinfekční, antimikrobiální a antiseptické účinky. Sepraný lněný hadřík namáčely do silnějšího skořicového čaje, po vyždímání ho přitiskly na ránu a pevně ovázaly. Nechaly nějaký čas působit, obvaz sejmuly a vše znovu opakovaly. Prý tak spolehlivě zabránily zanícení rány. Zkušenosti s tím však nemáme. Ale určitě to funguje, když to naše moudré babičky používaly.

Skořice podporuje chuť k jídlu. Je dobrá na průjmy (tedy k léčení průjmů), na nevolnosti a proti nadýmání. Skořice je podle babiček dobrým lékem na žaludeční potíže, protože reguluje trávení a podporuje pravidelný pohyb střev. K tomu je vhodný čaj ze skořice. Ten zmírňuje i menstruační bolesti, ale též například krvácení z nosu. Tvrdí to babičky a ty to musí vědět!

Čaj ze skořicovníku připravovaly z jedné čajové lžičky rozdrcené kůry nebo ze dvou středně velkých kousků skořicové kůry, přelily hrnkem vroucí vody a nechaly louhovat zhruba deset minut. Nechaly vychladnout, přecedily a doušek si daly třikrát denně půl hodiny před jídlem.

Jarní i podzimní nachlazení a vleklý kašel léčily skořicovým čajem s medem a mlékem. Zkuste kousek skořice povařit ve vodě, po vychladnutí přeceďte, přidejte lžíci medu a hrnek horkého mléka. Tak radí babičky. A dodávají, že se vám rychle uleví.

Drcenou či mletou kůrou ochuťte sladké, ale i masité pokrmy. Dodáte jim nezaměnitelnou chuť, a navíc uděláte něco pro své zdraví. Naše babičky však v tzv. slané kuchyni skořici používaly jen výjimečně. Kousky kůry vkládaly a vkládají do kompotů, drcenou či mletou skořici pak přidávaly do sladkého pečiva, sušenek, závinů a koláčů. A ještě jedno klasické »babské« připomenutí. Těhotné a kojící ženy by se měly skořici raději vyhýbat!

(jan)