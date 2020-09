Felix Slováček, Ina Urbanová a Martin France

Dáma roku 2020: Vítězkou se stala vychovatelka z Klokánku

Navzdory všem komplikacím, souvisejícím s nečekanými opatřeními proti šíření koronaviru, se na druhý pokus uskutečnilo finále soutěže Dáma roku 2020. Původně se mělo ve Vršovickém divadle MANA konat už v březnu, nakonec se odehrálo až v září. O to lepší atmosféru však večerní akce, kterou moderovali Karel Voříšek a Miroslav Šimůnek, měla. Během tří disciplín na porotu nejlépe zapůsobila Kateřina Voráčková (42) z Prahy.

Sympatická blondýnka zaujala především příjemným vystupováním a také volnou disciplínou, během níž tancovala převlečená za maskota Klokánka, což je projekt Fondu ohrožených dětí. Jeho cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. A paní Kateřina právě pro Klokánek pracuje. Během vyhlašování výsledků bylo vidět, že se svým prvenstvím absolutně nepočítala. Její reakce byla naprosto spontánní, došlo i na slzy štěstí. Dostala hodně cen včetně zájezdu do New Yorku pro dvě osoby.

Zpívající spisovatel Richard Sacher vystoupil s hitem »Mží ti do vlasů«.

Na druhém místě skončila Jaroslava Rockenschaubová (71) z Nového Strašecí a na třetím místě se umístila Natalia Krausová (47) z Dolního Oldříše. Řadu odměn si však domů odneslo i zbývajících devět soutěžících. Zajímavostí je, že všechny finalistky se v loňském roce zúčastnily soustředění v chorvatském Drveniku, kde také byly natočeny medailonky, které se promítaly na pódiu před první disciplínou. Soutěž pořádala společnost StockholmDream Production v čele se zpěvačkou Lucy Junk, jež projekt Dáma roku vymyslela.

Zajímavý byl i doprovodný program, během kterého se prezentovala i většina porotců. Konkrétně hudebník Felix Slováček, zpěváci Natálka Grossová, Zuzana Stirská, Richard Sacher, Ina Urbanová, Luboš Rosenkranz a Martin France. Předat korunku vítězce Kateřině Voráčkové dorazila Dáma roku 2019 Věra Kameničková.

(mac)

FOTO – archiv StockholmDream Production