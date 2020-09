Ilustrační FOTO - Pixabay

Olomouc v ligové předehrávce porazila Bohemians 3:0

Fotbalisté Olomouce v předehrávce 3. ligového kola porazili Bohemians 1905 3:0. Ve 42. minutě otevřel skóre David Houska, který pak v 85. minutě přidal z penalty pojistku. Vítězství Hanáků podtrhl v nastavení Mojmír Chytil. Pražané poprvé v ligové sezoně inkasovali a prohráli. Sigma i ve druhém domácím duelu zvítězila a v neúplné tabulce se dostala před "Klokany" na třetí místo.

Na olomouckou lavičku se vrátili hlavní trenér Radoslav Látal s asistentem Nečkem, kteří v úvodních dvou kolech chyběli podle všeho kvůli koronavirové nákaze. Po zmírnění opatření proti šíření covidu-19 mohla být při dodržení povinnosti rozdělit hlediště na sektory po maximálně 1000 osobách poprvé na prvoligovém utkání zaplněna více než polovina stadionu. Na zápas dorazilo 2337 diváků.

Úvod příliš šancí nenabídl a jako první zahrozili hosté. Domácí González ztratil na polovině hřiště míč, Vaníček jej potáhl po pravém křídle a centrem ve vápně našel Hronka, který zakončil jen těsně vedle. Olomouc poprvé zahrozila ve 28. minutě, kdy Houskovu střelu k tyči pokryl Le Giang.

O tři minuty později se k hlavičce uvnitř vápna dostal González, branku ale přestřelil. Ve 42. minutě už domácí vedli. Houska si na hranici vápna narazil s Nešporem a technickou střelou k tyči překonal Le Gianga. Bohemians poprvé v ligové sezoně inkasovali, bez obdrženého gólu tak zůstává už jen mistrovská Slavia.

"Na začátku to bylo nervózní a o jedné chybě. První jsme ji udělali my, ale přestáli jsme ji. To byla jediná šance, do které jsme Bohemku pustili. Pak se nám podařilo vstřelit gól před koncem poločasu, což nás uklidilo," řekl při online tiskové konferenci Látal.

Platnost gólu potvrdilo až video. "Utkání rozhodla první branka, která je podle mých informací trošku sporná. Domácí Hála si při zpracování nastřelil míč do ruky. Neříkám, že rozhodčí nemůže udělat chybu, ale nechápu to. Hlavně když je situace kontrolována i na videu," domníval se kouč Bohemians 1905 Luděk Klusáček, že gól neměl platit.

Olomouc byla aktivnější také na začátku druhého poločasu. V 54. minutě napřáhl z 20 metrů aktivní Houska a orazítkoval levou tyč. Odražený míč si našel znovu, ale už byl v těžké pozici a odkrytou branku přestřelil.

V 70. minutě se po delší době dostali k zakončení také Bohemians. Bartkova tečovaná střela však čerstvého reprezentanta mezi tyčemi Mandouse ale příliš neohrozila.

V 83. minutě Hanáci zvýšili. Hůlka ve vápně fauloval střídajícího Zifčáka a s nařízenou penaltou si bezpečně střelou k pravé tyči poradil Houska. Podruhé v ligové kariéře dal dva góly v jednom utkání.

"Cítil jsem se dnes dobře a měl jsem asi nejblíže k hattricku v lize. Je škoda té tyčky, ale mrzet mě to nemusí, protože jsme vyhráli," řekl Houska. "Houska byl u většiny akcí jak v rozehrávce, tak v zakončení. Patřil k nejlepším hráčům zápasu a utkání Olomouci udělal on," prohlásil Klusáček.

Hanáci dohrávali zápas ve velké pohodě a v první minutě nastavení skóroval ještě potřetí. Po brejku se prosadil Chytil, který z bezprostřední blízkosti dorazil do sítě zakončení unikajícího Falty.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Jsme velice šťastní, že se nám utkání podařilo dotáhnout do vítězného konce. Na začátku to bylo nervózní a o jedné chybě. První jsme ji udělali my, ale přestáli jsme ji. To byla jediná šance, do které jsme Bohemku pustili. Pak se nám podařilo vstřelit gól před koncem poločasu, což nás uklidilo. Za druhý poločas musím kluky pochválit. Už jsme hráli to, co jsme chtěli, a těch akcí tam bylo víc. Měli jsme spoustu šancí. Pracovali jsme dobře i v obranné fázi a Bohemku jsme do ničeho nepustili. To je rozdíl od minulé sezony, kdy jsme takové zápasy remizovali. Teď už z mužstva cítím, že je vzadu dobře postavené, v tom nám hodně pomohl příchod Hubníka. Nechci moc chválit jednotlivce, ale Davida (Housku) známe. Je pro nás nepostradatelný. Jsem rád, že neodešel, i když mu končí smlouva. S Hubníkem jsou to dva základní stavební kameny mužstva."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Utkání mělo své tempo, hlavně v prvním poločase. Obě mužstva byla aktivní, i když my jsme se tolik do zakončení nedostávali. Utkání rozhodla první branka, která je podle mých informací trošku sporná. Hála si při zpracování nastřelil míč do ruky. Neříkám, že rozhodčí nemůže udělat chybu, ale nechápu to. Hlavně když je situace kontrolována i na videu. Ve druhém poločase už jsme nedokázali být nebezpeční dopředu a Sigma vítězství v závěru potvrdila. Houska byl u většiny akcí jak v rozehrávce, tak v zakončení. Patřil k nejlepším hráčům zápasu a utkání Olomouci udělal on."

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 3:0 (1:0)

Branky: 42. a 85. z pen. Houska, 90.+1 Chytil. Rozhodčí: Cihlář - Nádvorník, Dobrovolný - Ginzel (video). ŽK: Radoslav Látal (trenér), Jemelka - Jindřišek, Vaníček, Hůlka. Diváci: 2337 (omezený počet).

Sestavy:

Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Zahradníček (89. Chytil), Breite, Houska (90.+2 Daněk), Greššák (89. Radek Látal), González (80. Falta) - Nešpor (80. Zifčák). Trenér: Radoslav Látal.

Bohemians: Le Giang - Dostál (86. Krch), Bederka, Hůlka, Jindřišek - Vacek, Ljovin (64. Keita) - Vaníček (86. Hašek), Hronek (77. Květ), Bartek - Puškáč (77. Nečas). Trenér: Klusáček.

(čtk)