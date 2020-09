Obraz české politické scény

Nevím, jestli se Petr Fiala ztotožňuje s výroky směřujícími na jiného politika »svině, duševní mrzák, lhář anebo zmrd hodný rozbití huby«. Tato slova řeporyjského starosty na účet vysokého ústavního činitele totiž explicitně neodsoudil, protože se ODS hodí do krámu. Vysvětlení, že starosta je bývalý bulvární novinář, je směšné, stejně jako tvrzení, že to není jeho (Fialův) šálek kávy. Bůh ochraňuj stát před takovým člověkem.

Stejnou prosbu lze směrem k nebesům vyslat i ohledně strany udavačů.

Jednou z mála důvěryhodných a odborně zdatných postav naší politické scény je ministryně financí Alena Schillerová. Bohužel ani ona nedokáže dát dění v ČR do patřičných souvislostí, přestože jako nestranička, stojící mimo parlamentní kliky, má v mnoha směrech volné ruce.

Musela by ale mít analýzu hlavních problémů české společnosti, tedy lichvy, obchodu s chudobou, exekucemi, nedostupností bydlení, vznikáním vyloučených oblastí (ghett), osudem deseti procent populace žijících na hranici chudoby a obecně zabezpečením občanů ve stáří.

Na jejím základě by mohla přijít s prognózou, jaké programy a služby stát hodlá udržet a poskytovat a kde na to státní pokladna vezme. Její vize by musela zahrnovat (alespoň pokus o) varování, že existuje velký rozdíl mezi technicky možným a potřebným.

Superhrubá mzda byla absolutním podvodem. Stát tehdy potřeboval peníze do rozpočtu, ale současně chtěl prodat jednotnou daň z příjmu ve výši 15 procent. Základ pro výpočet daně byl tedy zvýšen zavedením superhrubé mzdy. To znamená, že zaměstnanec platil, v přepočtu na hrubou mzdu, daň ve výši asi 20 procent.

Vzhledem ke stavu ekonomiky a dopadu pandemie COVID-19 by bylo logické dát zaměstnancům to, co dostávají nyní. To znamená ponechat současnou skutečnou daň, zhruba 20 procent, a ne tu falešnou 15 procent. Tím by nebyl porušen koaliční slib nezvyšovat daně.

Druhá možnost byla vyjít z výhledu do budoucna. I ekonomicky neozbrojenému oku je patrné, že bude nutné přerozdělit určitým způsobem bohatství ve společnosti. V případě fyzických osob je jedinou možností progresivní zdanění. Nejde o socialistický nebo, nedejbože, komunistický »výstřelek«, ale o přístup používaný ve většině kapitalistických zemí.

Praxe jako ve sportu

Návrh, který zatím prošel vládou, zachovává sazbu 15 procent a k ní přidává druhou ve výši 23 procent. Má to háček v tom, že vyšší hranice platí až od zdanitelného příjmu 140 tisíc korun měsíčně. Kdo z vás to má, jak říkal Jiří Paroubek.

Neuvěřitelné se stalo skutkem: Státní pokladna ztratí pět procent dříve vybíraných daní u těch, kteří spadají do první sazby. Ten, kdo vydělává zdanitelných 100 tisíc korun měsíčně, získá snížením daně z 20 na 15 procent 5000 korun měsíčně. To lze v době, kdy státní pokladna peníze potřebuje, označit za nehorázné. Poslanci a senátoři si úpravu rádi odhlasují.

Je naprosto nepochopitelné, že s tím mohla ministryně financí souhlasit. Z čistě politického hlediska jde o chybu, kterou bude pravice farizejsky otloukat o hlavu před sněmovními volbami.

Argument »populisticky přidali i těm, kteří to nepotřebují«, přece známe.

Česko potřebuje komplexní daňovou reformu, která odstraní paušály a výjimky. V daňové oblasti existuje možnost uplatnit pravidlo: Tady sis vydělal, tady zaplatíš naši daň. Tato praxe je známá ze sportu. Vítěz Wimbledonu zaplatí na místě daň 45 procent. Pořadatele nezajímá, jestli čistou výhru dál někde zdaní, přestěhuje se do Monaka nebo jiného daňového ráje. Stejná praxe platí například v NHL, kde hráč platí místní daň z příjmu za každý zápas. Má-li smlouvu na 2,4 milionu dolarů ročně, vydělá v průměru 30 tisíc za každý z osmdesáti zápasů základní soutěže. Hraješ v Dallasu, zaplatíš tamní daň, v NY zase jinou atd.

Není důvod, proč by takové pravidlo nemohlo platit i pro právnické osoby. Vždyť jsme, alespoň jak senátor Vystrčil prohlašuje, suverénní, sebevědomá a nezávislá země. Ať tedy poradí, jak na ty velké jít.

Stav státní pokladny lze zlepšit i prostřednictvím výdajové strany. Bude-li stát skutečně řízen jako firma, pak budou výdaje předem analyzovány, aby dávaly smysl.

Tip pro ministryni Maláčovou

To je případ IT i některých dopravních projektů. Digitalizace společnosti je nesmírně nákladná věc, zejména aktualizace databází. Jenže opravdu potřebujeme nacpat vše do databází? MPSV má databázi zvanou Kompas, která má způsobit »změnu za přepážkou«, ale vlastně nemůže legálně získat a aktualizovat data o zdravotním stavu klientů.

Pokud jde o MPSV, lze uvést i praxi čtvrtletních žádostí o příspěvek na bydlení. Současný stav je pro žadatele ponižující, kritéria se často mění a jednání na úřadu je pro staré lidi obtížné.

Kdyby se ministryně Maláčová o celou věc skutečně zajímala, mohla by zadat vypracování analýzy, kterou by mohla provést každá třída, která umí sečíst a odečíst několik velkých čísel a jedno velké číslo vydělit dvěma.

Jinak řečeno: Příspěvek na bydlení vyplacený v prvním čtvrtletí roku 2019 by po vynásobení čtyřmi dal částku A, která by byla vyplacena za celý rok, kdyby se vstupní data získávala jednou ročně.

Sečtením výdajů za jednotlivá čtvrtletí by byla zjištěna částka B, která byla vyplacena za onen rok na základě dat získávaných čtvrtletně. Roční výdaje na administraci příspěvků na bydlení by po vydělení dvěma daly částku C.

Při podávání žádostí jednou ročně platí: Celková roční úspora = A - B + C. Celková úspora je spojena s faktorem spokojenosti občanů F.

Jiný příklad je stavba rychlodráhy z Prahy do Drážďan. Prý se tam dojede z Prahy za hodinu. Jenže to bude po letech, snad v pětiletce páté, protože zatím se mluví o stavbě za 200 miliard korun. Již nyní ale naskakuje zpoždění, protože »experti« zatím nedokázali spočítat, za jakých okolností se provoz vůbec vyplatí. Jde o jednoduché sčítání a násobení přibližných čísel (stavební náklady, provozní náklady, cena a počet a životnost vlaků, cena jízdného a počet cestujících). Opravdu neřešitelný problém.

Přerušit účast na operacích NATO

Velkou výdajovou položku představují náklady na zbrojení. Jako sebevědomý a suverénní stát můžeme, stejně jako to kdysi udělal de Gaulle, přerušit účast na vojenských operacích NATO. Stejně tak můžeme ustoupit od dohody, že budeme dávat dvě procenta HDP na zbrojení.

Nepotřebujeme nákupem drahých zbraní podporovat americkou ekonomiku. Nemusíme se účastnit odstrašování Ruska. Mise NATO v Afghánistánu a Mali nejsou v našem zájmu. Proč vyhazovat peníze na, jak pravil Jaroslav Foldyna ve Sněmovně, »rozjebávání cizích států«?

Profesor Oskar Krejčí nedávno varoval, že pokud bude Německo skutečně dávat dvě procenta HDP na zbraně, naprosto se změní vojenská rovnováha v Evropě. Arzenály budou přetékat a zbraně se budou muset někde odpálit.

Jak si Hurvínkové ve Sněmovně a Senátu představují příští válku? Že »azbuky« slavně porazíme, že se nám válka vyhne, že ji sami přečkají někde v krytu? Zastánci zbrojení jsou srabové, kteří se nikdy nepostaví nepřátelským kulometům.

Do hry samozřejmě vstupuje politika a boj o volební preference. COVID-19 představuje politické nebezpečí: Pokud vláda situaci zvládne, bude mít ohromné plus. Nevládní strany tedy musí pečlivě měřit, jaký kredit vládě dát. Příliš mnoho je stejně špatné, jako příliš málo. A tak se vytahuje vše možné, lidská práva, žalování na Babiše, stížnosti, že stát odškodňuje příliš málo nebo příliš mnoho.

Stejné platí o rozpočtu a odstranění superhrubé mzdy. Pravice ji kdysi zavedla, pak byla naoko, tedy neproveditelným způsobem, zrušena, aby se nakonec dostala do programového prohlášení současné vlády. Pravice nyní vládu kritizuje, že se zrušením onoho nesmyslu otálí.

Existuje důvodné podezření, že mezi poslanci je dostatek šmejdů, kteří házejí vidle do všeho, co koliduje s jejich osobními zájmy.

Jiří JÍROVEC