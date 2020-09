Souhlasit, anebo nesouhlasit…

Lidé velmi pozorně sledují situaci s koronavirovou pandemií, která ztížila život všem občanům České republiky. Dlouhá doba v karanténě a následná omezení, to je doba, kdy se člověk jakoby nepřímo ocitl ve válečném stavu. A přijatá omezení byla pro mnohé velikou ranou. Ale drtivá většina uznává, že to muselo být a také, že to na jaře pomohlo. Výsledky to zatím potvrzují. Jaký bude další vývoj, zatím nevíme, ale zdá se, že nikoli růžový.

Právě v této ne příliš příznivé době si ale lidé všímali ještě jiných věcí. Například vyjadřování politiků k samotné situaci a také k 75. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Pominu-li snahy rádoby »historiků« typu primátora Hřiba, starosty Koláře a dalšího křiklouna starosty Novotného měnit historii a dějiny země, nelze si nepovšimnout především zkreslování, urážek a hlavně vulgarit na dresu komunistů. Ano, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik měl pravdu, když napsal (Haló noviny 12. 5. 2020, článek K věci), že »kantoři nás od nepaměti vychovávali ke slušnosti«. To bohužel především pana Pavla Novotného minulo. Jeho vyřvávání a vulgarity mě vedly k zamyšlení, zda s vyjádřením Pavla Kováčika souhlasit, anebo nesouhlasit.

Proč? Pavel Kováčik dále napsal, že »jedno řešení existuje, přestaňme si starosty Novotného všímat«. To ale, myslím, není možné. Nejde totiž jen o starostu Novotného. Pravicové strany mají mezi sebou takových představitelů víc než dost. Poslouchá je a věří jim řada mladých lidí, vyhovuje jim jejich rétorika, nebojácnost a vulgarity. Proč tomu tak je? Protože o minulosti vědí málo a to, co přece jen vědí, je ovlivněno lží a polopravdami, které se dozvídají z masových sdělovacích prostředků. Pochopitelně i ze školy, která se plně podřídila vítězům. A co víc, sdělovací prostředky si jich všímají, dávají jim prostor, vždyť se stačí podívat na internetové stránky.

»Jsme zhnuseni chováním politiků v Praze« byl název článku, který vyšel v Haló novinách 14. dubna pod mým jménem, přičemž za obsahem článku si plně stojím. Kromě historického poučování mně pan Novotný na služebním listu radnice Městské části Praha–Řeporyje napsal: »Ty budeš pana magistra Koláře, pana doktora medicíny Hřiba mentorovat, že by jim neškodila trocha slušnosti, ty směšné vemeno…« A pan Novotný dál píše: »Nikdo tě neslyší, nikoho dávno nezajímáš a z tvého ÚV KSČM že by se měl přičinit o vrácení sochy maršála Koněva na původní místo nejen, že nic nebude, ale ono už nic nebude od bolševiků brzy tak celkově. Vychcípáte a zbude po vás jen odér lži a bestiality, zmrde.«

Nabízí se otázky: Máme si to nechat líbit? Neplatí svoboda slova? Neplatí právo demokraticky vyjadřovat své názory? Proto se musíme umět bránit a odhalovat lži, které pravice systematicky šíří. Musíme se umět bránit urážkám. Musíme umět bránit pravdu, svobodu a skutečnou demokracii. Tu svobodu a demokracii, která tu není jen pro pány Novotné a spol., nikoli jen tu, kterou si pravice vykládá po svém. Nikoli tu, jíž se chlubil předseda Senátu pan Vystrčil na své cestě na Tchaj-wan. Tedy demokracii a svobodu pro bohaté, demokracii a lidská práva zúžené jen na majetek.

Mimochodem, Miloš Vystrčil je členem stejné politické strany, tedy ODS, jako pan Novotný.

Jan REJFEK, kandidát KSČM do Zastupitelstva Plzeňského kraje