Ilustrační FOTO - Pixabay

Druhá vlna je tady

V České republice je druhá vlna koronavirové epidemie. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Za 14 dnů až tři týdny může podle něj být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s COVID-19. Pokud by se nedělala žádná opatření, na limitní kapacitě by české nemocnice mohly být na konci října.

Vyhlášení druhé vlny je podle Prymuly formální záležitost, ale současný stav se za ni už dá považovat. »Nyní sledujeme vyšší nárůst potvrzených případů, než byl v první vlně, a mezi aktuálními růsty a těmi na jaře byla prodleva. Tak, jak jsme byli (na jaře) v nejlepší výchozí pozici, dneska si troufám říci, že Španělsko je na tom lépe než my,« řekl. Má podle něj sice vysoké počty nakažených, ale je v sestupné trajektorii, zatímco v ČR míří nahoru. Nezáleží podle něj jen na číslu, ale na trendech. »V trendech jsme téměř nejhorší,« řekl.

Dodal, že v současné době je nutné křivku nákazy »oploštit«. »Pokud by se to zhruba za tři týdny nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení,« řekl dále Prymula. Opatření, která by křivku dramaticky změnila, aby okamžitě počet nákaz poklesl, podle Prymuly nejsou. Je ale jasné, že dominuje vzdušný přenos na krátkou vzdálenost. Jako příklad Prymula označil zpívání lidí vedle sebe. Lidé by se proto alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit.

»Souhlasím s panem Prymulou, že po prázdninách a dovolených, kdy se lidé stačili ‚nadechnout‘, došlo k podcenění celé epidemiologické situace. Velkou chybou byl chaos v následných opatřeních a zpochybňování účinnosti roušek i ze strany odborných autorit. Teď nezbývá než se pokorně vrátit ne ke 3R, ale ke 4R – roušky, rozestupy, mytí rukou a zdravý rozum. Nesmíme připustit nárůst těžkých případů, ohrozit seniory a chronicky nemocné a způsobit kolaps zdravotnictví. Nikdo snad nechce vidět umírat své blízké. Ani ti, kteří nesmyslně spojují roušku s osobní svobodou,« uvedla pro Haló noviny stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Počty nových případů COVID-19 v ČR rostou téměř nejrychleji z Evropské unie. Např. v sobotu přibylo v ČR rekordních 1541 nakažených, což je téměř o 100 více než v pátek. Ve volných dnech přitom laboratoře zpravidla testují méně.

ANO a ČSSD jsou ve při

»Situaci s nákazou v ČR by v současnosti měl řešit zdravotnický segment, pokud bude fungovat, není potřeba Ústřední krizový štáb. Vzhledem k rostoucímu počtu potvrzených případů nákazy je třeba procesy s tím související výrazně zintenzivnit a posílit systém. Hygienici situaci bez dalších lidí nemohou zvládnout, posílit je nutné odběrová místa,« řekl Prymula. ČSSD ale chce při pondělním jednání vlády usilovat o obnovení činnosti Ústředního krizového štábu. Řekl to ministr kultury Lubomír Zaorálek v pořadu Partie televize Prima. Štáb fungoval v tuzemsku na jaře, vedl ho vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ve středu řekl, že nastal čas pro jeho opětovnou aktivaci. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to ale není důvodné, protože existuje vládní rada pro zdravotní rizika. Jejími členy jsou Hamáček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch i obrany Lubomír Metnar (oba za ANO). Další orgán pro řešení epidemie tak podle premiéra potřeba není.

Zaorálek uznal, že krajské hygienické stanice se měly lépe během léta připravit na chytrou karanténu a na trasování, čili rychlé odhalování kontaktů nakažených. »Odpovědnost za to je na ministru zdravotnictví Vojtěchovi,« uvedl. Za chybu označil Zaorálek také to, že vláda v srpnu neprosadila obnovení povinnosti nosit roušky. »Nemá cenu to zapírat. Vláda mohla být tvrdší, rezolutnější. Je chyba, že nám to ujelo,« řekl ministr.

Další ministr za ANO, školství Robert Plaga, je připraven jednat s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) o úpravě délky ošetřovného kvůli karanténám ve školách. Nesouhlasí ale s jejím návrhem, aby se nárok na ošetřovné zvýšil pro školáky z deseti let na 13 let.

Maláčová v srpnu navrhla prodloužit vyplácení dávky na celou dobu případné výuky na dálku, a to na školáky do 13 let. V současnosti se ošetřovné vyplácí zaměstnancům na děti do deseti let po devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat na školáky do 16 let až 16 dnů. Dávka činí 60 procent základu výdělku. Pokud se někdo dostane do karantény, musí v ní být alespoň deset dní.

Podle Plagy je nyní v systému vyplácení ošetřovného nesoulad s délkou nařizované karantény. »Já jsem připraven bavit se o tom, jestli se má sladit délka ve vztahu ke karanténě, distančnímu vzdělávání. O tom, o čem nejsem připraven se bavit, a myslím si, že to jen úlitba jaru, ale není pro to faktický důvod, je navýšení na 13 let věku,« řekl Plaga v OVM.

Kapacitu zvýší a zlevní LAMP-testy

Kapacita testování na koronavirus by se do 15. října mohla zvýšit zhruba dvojnásobně na 40 000 testů denně. »V současné době se denně provede zhruba 18 500 testů. Se zapojením akademické sféry je možné se nyní dostat na kapacitu testování 20 000 testů za den,« uvedl Prymula.

Nákaza se nyní v ČR zjišťuje výtěrem z nosohltanu. V říjnu by měly být k dispozici testy ze slin, u kterých by měl být výsledek znám za přibližně 45 minut. Nyní mají lidé výsledek do 48 hodin. Testy ze slin se dlouho používají u jiných nákaz.

Nové testy mohou být podle Prymuly také výrazně levnější. U současného testu ministerstvo zdravotnictví stanovilo maximální cenu 1674 korun a 82 korun za odběr. »Je naprosto žádoucí, aby ty testy cenově spadly dolů. Teď bude skutečně unikátní příležitost během října, aby se to povedlo,« řekl Prymula. LAMP-testy by mohly být o polovinu levnější, k dispozici by měly být i další testy za nižší cenu, než je současná.

(zku)